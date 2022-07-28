«Нефть есть нефть». Лукашенко напомнил губернатору Пермского края про «должок» перед Беларусью

Белорусская «Купалинка» может зазвучать уже в 2023 году в краевой столице Предуралья. В 2023-м у крупного промышленного и научного центра 300-летний юбилей. Глава государства в числе первых получил приглашение на празднование дня рождения Перми. Учитывая количество этнических белорусов и взлет сотрудничества, губернатор предложил открыть прямое авиасообщение Минск – Пермь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должок прежде всего за Пермским краем. Тут есть недопоставки, я так понимаю, из Пермского края некой продукции. С нашей стороны рост приличный есть, но припали некоторые направления. Нефть есть нефть. Есть определенные проблемы, но надо выкручиваться и где-то и замещать, если не получается с нефтью и нефтепродуктами. Надо иметь это в виду. Мы люди разумные – найдем выход из положения. Главное – уцепиться за что-то и достичь этого уровня.

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