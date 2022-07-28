«Наша задача: предотвратить Третью мировую войну». Почему США провоцируют глобальный конфликт?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход специальной военной операции, голод в мире и детей Донбасса. В гостях – политолог Вадим Боровик и журналист Людмила Гладкая. Интервью с журналистами Андреем Фефеловым и Юрием Терехом.

Вадим Боровик, публицист:

Знаете, позиция Беларуси: чем раньше мы начнем договариваться, слышать друг друга, тем лучше. Это не значит, что мы сегодня откажемся от наших принципов, подходов к развитию и начнем под чью-то дудку плясать. Я считаю, что они могут договариваться иным образом: принять нашу позицию, не лезть в наш дом со своим уставом, мы не будем учить их жизни и взаимодействовать, где выгодно. Сегодня наша задача: предотвратить Третью мировую войну. Я имею в виду в острой фазе. Поскольку США, опасаясь, что они утрачивают контроль над международной торговлей и международной финансовой системой, сегодня провоцируют глобальный конфликт в Европе. Они вычленили Великобританию из ЕС, Польша и Прибалтика – это их агенты в ЕС. У них была задача не допустить союза России и Германии, этих европейских технологий и российских ресурсов.