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«Наша задача: предотвратить Третью мировую войну». Почему США провоцируют глобальный конфликт?

28 июля 2022 17:53
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход специальной военной операции, голод в мире и детей Донбасса. В гостях – политолог Вадим Боровик и журналист Людмила Гладкая. Интервью с журналистами Андреем Фефеловым и Юрием Терехом.  

Вадим Боровик, публицист:  
Знаете, позиция Беларуси: чем раньше мы начнем договариваться, слышать друг друга, тем лучше. Это не значит, что мы сегодня откажемся от наших принципов, подходов к развитию и начнем под чью-то дудку плясать. Я считаю, что они могут договариваться иным образом: принять нашу позицию, не лезть в наш дом со своим уставом, мы не будем учить их жизни и взаимодействовать, где выгодно. Сегодня наша задача: предотвратить Третью мировую войну. Я имею в виду в острой фазе. Поскольку США, опасаясь, что они утрачивают контроль над международной торговлей и международной финансовой системой, сегодня провоцируют глобальный конфликт в Европе. Они вычленили Великобританию из ЕС, Польша и Прибалтика – это их агенты в ЕС. У них была задача не допустить союза России и Германии, этих европейских технологий и российских ресурсов.  

«Наша задача: предотвратить Третью мировую войну». Почему США провоцируют глобальный конфликт?-1

Григорий Азаренок, СТВ:  
О чем мечтали нормальные немцы.  

Вадим Боровик:  
Они мечтали жить в союзе с Россией. Говорили, что Путин – агрессор. Путин предложил от Лиссабона до Владивостока. А зачем американцам сильнейший континент с возможностями конкурировать? Понятно, Россия играла бы первую скрипку. Они этого испугались.  

«Этим они не накормят жителей Прибалтики». Почему основа нашей экономики – это не сфера услуг? Подробности здесь.  

# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Вадим Боровик # Владимир Путин # Фотофакт

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