Возможность найти дело жизни и масштабные гуляния одновременно. Как в Беларуси отмечали День труда?

Новости Беларуси. Начнем с цитаты из Конституции: «Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека». Даже когда придет время корректировать основной закон страны, именно этот пункт не претерпит хоть сколько-нибудь серьезных изменений. Потому что труд – это то, что нас объединяет и делает жизнь лучше. На неделе в Беларуси отметили праздник труда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ Праздник в своем роде уникальный. Рожденный в далекой Америке, он стал по-настоящему народным в Советском Союзе. А после – и в независимой Беларуси. Как символ уважения к созидательному труду – одной из лучших традиций СССР. Уникален Первомай еще и потому, что вроде бы в праздник труда самое время трудиться, а у нас – выходной день. Но коллизия легко объясняется: это та же добрая советская традиция, нарушать которую нет ни смысла, ни желания. И пусть в первомайский выходной мы больше не ходим стройными рядами на демонстрации в их классическом советском понимании – для чего, собственно, тогда и освобождался день. Мы ведь не держимся за прошлое. Мы создаем свои традиции. Провести время с семьей, друзьями, коллегами – на городском празднике или на природе – не это ли лучший вариант для выходного дня? И мы с удовольствием пользуемся такой возможностью. Что ж, рукам работа – душе свята. О том, как мы отмечали самый трудовой из праздников, – в репортаже Алены Сыровой. Сееем хлеб, а еще разумное и светлое, спасаем жизни, чиним железные сердца, изобретаем, помогаем быстрее добраться из пункта А в пункт Б, рассказываем о главном первыми, отвечаем за чистоту улиц – можно перечислить еще 40 тысяч профессий, в которых мы нашли себя.

И даже если вам кажется, что ваш труд незаметен, то просто подумайте, сколько человек от него зависит. Разумеется, есть те, у кого получается лучше других – за ними принято тянуться. «Первомай – праздник с детства». Более 2 тысяч жителей Витебска собрались на площади Победы, чтобы отметить 1 Мая В Беларуси ежегодно на Республиканской доске Почета появляется несколько десятков табличек, за каждой из которых труд коллективов.

Алена Сырова, корреспондент:

Вопреки расхожему мнению, что доски Почета изобретение советское, появились они намного раньше – еще в XIV веке в Китае. Тогда в каждом селении было принято заносить на стенды хорошие поступки жителей. Такая практика позже распространилась по всему миру. С тех пор, конечно, многое изменилось, но отмечать лучших из лучших принято и в маленьких городах, и в масштабах целой страны.

Мраморный, с бактериями или ароматом топленого молока – всего 25 видов сыра, включая элитные сорта, производят здесь, на Березовском комбинате.

За сутки перерабатывают 900 тонн свежего молока, в автоматическом режиме превращая его более чем в две сотни видов продукции – от сыра и масла до майонеза и мороженного.

Геннадий Мороз, директор Березовского сыродельного комбината:

Мы достигли хороших финансовых результатов, снизили себестоимость производимой продукции, значительно снизили себестоимость, увеличили объемы продаж. На треть где-то увеличили в 2018 году, что позволило нам выйти на хорошие финансовые результаты.

Именно Березовский сыродельный первым 15 лет назад открыл для белоруса свой кисломолочный напиток, затем первым среди наших молочных гигантов появился на полках супермаркетов Евросоюза. А требования там, как известно, запредельно высокие.

Инна Жук пришла на завод 30 лет назад аппаратчиком. Сегодня она следит за качеством и безопасностью не только готового продукта, но также сырья и вспомогательных компонентов.

Инна Жук, начальник отдела управления качеством Березовского сыродельного комбината:

Мы учитываем интересы и требования наших покупателей. И если покупатель хочет видеть что-то другое, новое, мы по мере возможностей, если позволяет оборудование и технологии, конечно, производим изменения. Одной из отличительных черт нашего предприятия является то, что мы одни из немногих в странах СНГ можем производить на одной производственной площадке 70 тонн сыра в сутки.

Большую часть из готового отправляют на экспорт. Березовский сыр и молочку распробовали и попросили добавку в Германии, Сербии, Китае, Японии и Вьетнаме – всего в 15 странах мира. Например, датчанам настолько полюбилось белорусское масло, что сумма нового заказ увеличилась сразу в несколько раз.

Татьяна Засимович, ведущий маркетолог Бере зовского сыродельного комбината:

Если первоначально поставки продукции начинались со стран СНГ, то теперь мы поставляем в дальнее и ближнее зарубежье. Если сначала это были точечные поставки продукции, то сейчас мы их делаем на постоянной основе. За 2018 год мы поставили продукцию на 3,5 миллиона долларов.

Мы с вами чаще всего покупаем продукцию именно нашего производства, ведь соотношение цена-качество актуально для всех без исключения. И если с последним вопросов практически нет, то о ценах люди говорят постоянно, зачастую даже спрашивают об этом главу государства. Александр Лукашенко: «Я просил создать стройную, чёткую систему и контролировать цены в Беларуси» Контролировать цены в Беларуси Президент в свое время поручил и профсоюзам. В итоге вот уже практически два года такой мониторинг проходит на постоянной основе. Ежемесячно рассматривают сотню наименований продуктов из потребительской корзины. Под контроль попадают магазины шаговой доступности, государственные и негосударственные во всех регионах Беларуси. Вообще, Федерация профсоюзов отстаивает интересы всех без исключения, то есть наши с вами.



Праздник труда в жизни каждого: как в Минске провели 1 Мая Кстати, зарплаты и пенсии с 1 мая в нашей стране поднялись. Но не все вопросы исчерпаны. Поделиться своим мнением о наболевшем, успехами или проблемами в неформальной обстановке, не разделяясь по должностям и сферам деятельности возможно во время маевок.

Из Чикаго и Парижа XIX века, через эпохи и километры Первомай дожил до наших дней. Своеобразный ежегодный тимбилдинг, призванный сплотить абсолютно всех причастных к труду.

Владимр Раевский, глава Могилевского лесхозобъединения – того, что отмечено на Республиканской доске Почета – уверен, что после признания начинается самый сложный этап, когда надо повысить показатели.

В вверенном ему объединении 93 % всего зеленого богатства Могилевской области, приглядывают за ним более 7000 сотрудников.

Владимир Раевский, генеральный директор Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Если коллектив достиг определенного уровня, он в дальнейшем не имеет право его снижать. Это хороший стимул для дальнейшего развития наших предприятий.

Кстати, соседствуют на почетной доске с лесхозом представители практически всех сфер – от промышленности до здравоохранения. Парад профессий: более полутысячи человек со всей Могилёвской области вышли на митинг в День труда Такое же разнообразие представителей профессий можно было наблюдать и на маевке. Скажем, в столичном парке Победы в День труда прогуливались и спасатели, и железнодорожники, и геодезисты, и учителя, и медики.

Но были и те, кто работал (речь сейчас не только о журналистах). В парке действовали сразу несколько интерактивных площадок, где каждый мог приобщиться к «не своей» профессии. Чем не профориентация для тех, кто по разным причинам еще не нашел дело своей жизни? Кстати, в стране 80 тысяч вакансий.

Я хочу стать пожарным. У него есть все необходимое. Если загориться здание, он сможет потушить.

Я хочу стать военным. Буду стрелять в цель. А потом можно стать капитаном.

Мне бы хотелось быть строителем. Буду строить дом. Крыша у него будет оранжевая. Над окнами будет серебряная оберточка.

Конечно, далеко не все из нас работают теми, кем мечтали в детстве. А вот Дмитрию – врачу скорой помощи – в этом плане повезло. Трудно, да. Но результат того стоит. Ежедневно он вот так спасает вовсе не манекены, а наших с вами близких.





Дмитрий Крицкий, фельдшер:

В этой работе можно быть только если очень ее любишь. Был случай, когда тонул мальчик в реке Свислочь. Мы тогда оказывали ему сердечно-легочную реанимацию, доставляли в стационар. Состояние было тяжелое. Начал дышать он только в условиях приемного отделения детской больницы. Мы следили за судьбой этого мальчика. Все обошлось.