«Это наша прибыль, доход и имидж». Эксперт объяснила, почему Беларуси и России важно делать товары Союзного государства

То есть это наша задача на сегодня, сделать локализацию предприятий для того, чтобы быть более конкурентоспособными. То есть для этого необходима данная процедура. Когда мы говорим о товаре Союзного государства, вы видите, что выбрана не такая большая группа товаров пилотная. Прежде всего, конечно же, это наша автомобильная техника, те же карьерные самосвалы. Это касается электроники. И основная задача, чтобы производство Беларуси и России составляло 50 %. Это поможет нам, по мнению тех, кто продвигает эту идею, поможет предприятиям как Беларуси, так и России быть более конкурентными и более успешными. Потому что очень многие издержки, очень многие затраты будут как бы совместными. Мы сможем производить продукт с повышенной добавленной стоимостью и, соответственно, получать большую прибыль.

Юлия Абухович, экономический аналитик: Действительно, споров было очень много. Кто-то был за, кто-то был против. Очень много было разговоров о том, что необходимо оставить национальную идентичность и не продавать свой бренд, потому что в Республике Беларусь есть свои бренды, в Российской Федерации есть свои бренды, но здесь как раз и есть такой определенный момент. Дело в том, что те товары, которые производятся, похожие товары, они конкурируют между собой. И эта ненужная конкуренция, в том числе и на зарубежных рынках становится очень жесткой. А мы идем к чему? К промышленной кооперации.

Кирилл Казаков, СТВ:

Как пример, это наш «БЕЛДЖИ», который делается в Борисове. Там локализация 70-80%. При этом совсем недавно, когда Президент вручал Знак качества, разговор был о том, что там какие-то комплектующие закупаются в России. Но я повторю вопрос, который Алексею говорил. У нас есть еще ЕЭК. Мы создаем продукт Союзного государства для того, чтобы конкурировать на рынках ЕЭК в том числе?

Юлия Абухович:

Мы создаем продукт Союзного государства для того, чтобы иметь доступ, то есть выводить на рынок более качественные продукты. Это не в чистом виде конкуренция. То есть это конкуренция, но мы говорим о том, что мы сможем предлагать продукт, который по качеству будет более, так скажем, высоким, надежным и более востребованным. Конкуренция останется в рамках ЕЭК, в рамках ЕАЭС, в рамках ШОС, БРИКС и так далее. Она все равно будет. Это нормальный процесс для того, чтобы потребитель мог выбирать то, что ему действительно реально хочется. Но здесь у нас будет товар под маркой Союзного государства. То есть это еще одно доказательство того, что мы не просто объединение двух государств по непонятным причинам. Мы действительно делаем качественную продукцию и даем пример и нашим другим интеграционным группировкам, в том числе и ЕАЭС.

Алена Сырова, СТВ:

А что плохого было бы в том, чтобы сохранить вот эту действительно национальную идентичность или хотя бы писать там?

Кирилл Казаков:

Она про продукты питания прежде всего.

Юлия Абухович:

Пока продукты питания не рассматриваются. Рассматривается высокотехнологичная продукция. То есть там, где мы говорим, что промышленная кооперация, технологический суверенитет. То есть то, что мы можем сделать совместно с Российской Федерацией. Потому что в одиночку Республика Беларусь с очень многими задачами не справится. Не хватит определенных ресурсов, возможно, навыков, сырья. Вместе мы сделаем продукт, который будет конкурентоспособен. А это наша прибыль, наш доход и наш имидж.