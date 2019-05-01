«Здоровья, профессионального роста и реализации в своей профессии». Ирина Костевич поздравила белорусов с 1 Мая

Новости Беларуси. Беларусь масштабно отмечает Праздник труда. Собираться семьями и коллективами в этот день – традиция независимой Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Память тех, кто в тяжелые годы войны освобождал ее от оккупантов, кто своим трудом приближал Победу, восстанавливал страну из руин, почтили сегодня у стеллы «Минск – город-герой». Трудолюбие и верность традициям – залог дальнейшего развития Беларуси. Президент поздравил белорусов с Праздником труда

В Минске основные празднования Первомая проходят в парке Победы. На берегу Комсомольского озера в небо запустили белых, голубей – символ мира и труда. Затем началась развлекательная программа. На сцене в режиме нон-стоп выступают звезды белорусской эстрады. А за ее пределами работают интерактивные площадки, где представлены самые разные профессии, которые все желающие могут примерить их на себя. Например, оказать первую медицинскую помощь или научиться резьбе по дереву. Нынешняя маевка богата на праздничные поводы: в нынешнем году исполняется 115 лет профсоюзному движению в Беларуси и ровно век – Министерству труда и социальной защиты. Сегодня в адрес всех без исключения тружеников летят поздравления.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Конечно же, здоровья, профессионального роста и реализации в своей профессии. Я хочу, чтобы граждане нашей страны понимали: всё, что делается их руками, и всё, что делается их умом, – они создают фундамент для своего счастья и благополучия. Об этом должны помнить, это должны знать, тогда в жизни всё обязательно получится. С праздником!