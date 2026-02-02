Лукашенко предложил Бразилии более интенсивно выстраивать отношения с Беларусью

Политическая поддержка, интенсивное сотрудничество, увеличение поставок калийных удобрений и возвращение Embraer в Беларусь. Это основные темы, которые глава государства затронул на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крупнейшее государство Латинской Америки традиционно входит в десятку важнейших торговых партнеров Беларуси. Александр Лукашенко предложил определить ряд взаимовыгодных и интересных сторонам направлений и углубить кооперацию.
Политических разногласий между нашими странами нет, а вот обоюдный экономический интерес присутствует. Президент предложил Бразилии более интенсивно выстраивать отношения с Беларусью, а для этого надо выработать долгосрочную стратегию деятельности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Взгляды наших специалистов и ваших, бразильских, на миропорядок, мироустройство полностью совпадают. И это будет способствовать (и способствует) созданию более эффектных отношений между нашими государствами.
Думаю, что нам надо подходить к выстраиванию наших отношений более интенсивно и не усложнять их. Просто. Основой является экономика. Поэтому надо выбрать те направления сотрудничества в экономике, которые интересны Бразилии.
С другой стороны – интересны Беларуси. Это мы можем сделать. Как вы видите, время очень быстро меняется, нам надо подойти серьезно к этим вопросам и определиться, будем ли мы в этом направлении двигаться или же нет.
Лукашенко выразил политическую поддержку Президенту Бразилии в связи с предстоящими выборами. Читайте здесь.