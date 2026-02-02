Лукашенко предложил Бразилии более интенсивно выстраивать отношения с Беларусью

Политическая поддержка, интенсивное сотрудничество, увеличение поставок калийных удобрений и возвращение Embraer в Беларусь. Это основные темы, которые глава государства затронул на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшее государство Латинской Америки традиционно входит в десятку важнейших торговых партнеров Беларуси. Александр Лукашенко предложил определить ряд взаимовыгодных и интересных сторонам направлений и углубить кооперацию.

Политических разногласий между нашими странами нет, а вот обоюдный экономический интерес присутствует. Президент предложил Бразилии более интенсивно выстраивать отношения с Беларусью, а для этого надо выработать долгосрочную стратегию деятельности.