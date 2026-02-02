Бразилия планирует увеличить поставки калийных удобрений из Беларуси

Политическая поддержка, интенсивное сотрудничество, увеличение поставок калийных удобрений и возвращение Embraer в Беларусь. Это основные темы, которые глава государства затронул на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бразилия рассчитывает возобновить продажи Embraer в Беларусь. Эти надежные самолеты авиастроительного конгломерата национальный авиаперевозчик использует на среднемагистральных рейсах. На 220-милионном рынке Бразилии колоссальный спрос на продовольствие. А сама страна нуждается в минеральных удобрениях и сельскохозяйственной технике.

Несмотря на дальнее расстояние, динамика товарооборота между странами положительная. По итогам 11 месяцев 2025 года этот показатель достиг 765 миллионов долларов. Экономические отношения обсуждали 2,5 года назад на подобной встрече. Каденция посла завершается, но, как отметил сам дипломат, люди меняются, а внешнеполитическая стратегия Бразилии по отношению к Минску остается прежняя.

Бернард Клингл, Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Беларуси:

Конечно же, отношения между нашими странами не ограничиваются только торговлей. Тем не менее, что касается торговли, один из вопросов, который мы обсуждали, – это поставки белорусских калийных удобрений в Бразилию. Мы очень сильно зависим от калийных удобрений. Белорусские удобрения очень высокого качества, для нас они самые лучшие.

И мы хотим не только продолжить поставки белорусских удобрений в нашу страну, но и их нарастить. Мы знаем, что в Беларуси производится очень качественная техника, которая к тому же очень подходит бразильским фермерам. Поэтому речь может идти не только о поставках техники из Беларуси, но и о создании в Бразилии локальных производств.

Проводником экономических интересов Беларуси в Бразилии являются не столько федеральные, сколько местные исполнительные органы и бизнес. Активно развивается и межпарламентское взаимодействие, сотрудничество на международной арене, в частности на площадке БРИКС. Инициативы Минска всегда носят позитивный и прагматичный характер.

Дипломатические отношения с Бразилией установлены в 1992 году. Эту страну наш Президент посещал в 2010-м. Сегодня Александр Лукашенко выразил политическую поддержку руководству Бразилии в связи с предстоящими выборами.

Лукашенко выразил политическую поддержку Президенту Бразилии в связи с предстоящими выборами. Читайте здесь.

Новый посол Бразилии должен прибыть в Беларусь весной. А вот нынешний – признался журналистам, что влюбился и в наш климат: погодный и общественный. А два его сына встречаются с белорусскими девушками.