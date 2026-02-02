Почему не сделали полную отмену роуминга между Беларусью и Россией? Объяснил Павел Ткач

Алена Сырова, СТВ: Мы очень долго работали над тем же роумингом. Павел Николаевич, на сегодняшний день как обстоят дела? Почему так долго мы к этому вопросу подступались, чтобы хотя бы его начать решать?

Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

Да, действительно, вопрос решался, наверное, в течение пяти лет. И в декабре 2024 года резолюцией Высшего госсовета было принято решение, фундаментальное решение в сфере роуминга, которое вступило в силу с 1 марта 2025 года, согласно которому абонентам белорусских сетей либо абонентам Российской Федерации при поездке на территориях Союзного государства предоставляется 150 минут входящих бесплатно в месяц, 150 исходящих за счет минут, включенных в тарифный пакет, и до 5 гигабайт интернет-трафика по тарифам, сравнимым с тарифами в домашней сети.

Почему так долго? Потому что необходимо было решать ряд вопросов технического, правового характера, в том числе вопросы борьбы с фродом. То есть когда мы понимаем, что у нас есть дешевые разговоры по сетям сотовой связи, могут появиться нехорошие люди, мошенники, которые будут использовать эти сети для переброски дорогого коммерческого трафика. Нам надо было четко понять, что тот трафик, который разговаривают люди по сетям сотовой связи, это и есть льготный роуминговый трафик.

Почему не сделали полную отмену, часто задают вопрос. В первую очередь, вопрос технический. Когда мы в роуминге, у нас всегда работает как минимум три оператора. Это оператор домашней сети, оператор гостевой сети и транзитный оператор. И, соответственно, издержки чуть выше, чем когда вы разговариваете в своей собственной сети. Поэтому, да, мы ограничили определенную прибыль для операторов, но тем не менее мы смогли установить, что то решение, которое было принято, оно было принято абсолютно взвешенно и правильно. Потому что сейчас ни одной жалобы на то, что где-то там либо тарифы высокие, либо этого трафика недостаточно, их нет вообще. Это может почувствовать абсолютно каждый гражданин Союзного государства, независимо от того, он едет по бизнесу, в личных целях, в отпуск, на отдых.