«Хороший стимул для развития»: в Минске открыли обновлённую Республиканскую доску Почёта

Новости Беларуси. Положительный пример для всей страны. В Минске открылась обновленная доска Почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Имена тех, кто достиг выдающихся результатов, увидят все на специальных табличках на площади Государственного флага. Можно сказать, в самом сердце столицы. 30 же апреля вручили и премии Федерации профсоюзов Беларуси в области труда. О номинантах и достижениях – корреспондент Кристина Федорович.

Кристина Федорович, СТВ:

Давняя советская традиция жива – раз в году в Беларуси обновляют главную доску Почета. С минуты на минуту здесь начнут чествовать тех, кто стоит в авангарде развития нашей страны. Но уже сейчас можно отметить одно из новшеств – официальную дату открытия. Это не привычное преддверие Дня Независимости, а канун Праздника труда.

В 20 юбилейный раз на площади Государственного флага отмечают, что называется, лучших из лучших. Тех, кто достиг отличных показателей в различных сферах. На обновленной доске Почета – 59 победителей. К слову, в 2018 году их было на полдесятка больше.

Попадание на доску Почета, кто бы что ни говорил, отнюдь не формальность. Это единогласно подтвердят те, кто уже был в списке лучших. Вот, например, Могилевское лесохозяйственное объединение. Четыре года назад их предприятие, как и сегодня, попало в так называемый топ организаций. И ведь по праву: в объединении – 14 деревообрабатывающих цехов. Ну а чтобы было нагляднее: площадь лесов в их подчинении – это 93 % от всего зеленого богатства области. Что же касается работников – их более 7000. Здесь не скрывают: после такого всенародного признания результаты должны стать на уровень выше.

Владимир Раевский, генеральный директор Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Если коллектив достиг определенного уровня, он уже не имеет права его в дальнейшем снизить. Это хороший стимул для дальнейшего развития наших предприятий.

За право попасть на заветную доску Почета весь 2018 год боролись не только коллективы, но города и даже регионы. Кстати, о них: отдельное внимание малой родине.

Валентин Милошевский, глава администрации Ленинского района Бреста:

Это труд всех людей, которые работают, живут в Ленинском районе. Именно благодаря их труду мы и попали на Республиканскую доску Почета. Это не только приятно, это еще и аванс.

В 2019 году, кстати, несколько изменились критерии оценки, объединили даже две номинации «За успехи в социально-экономическом развитии» и «За экономию ресурсов». А еще нельзя попасть на Республиканскую доску Почета много раз подряд. Такой подход даст возможность заявить о себе новым кандидатам. Что в свою очередь весьма логично – страна уверенно идет по курсу индустриального развития. То есть число кандидатов на Почетное место должно расти, а на доске появиться как можно больше дебютантов.

Задачу развивать эффективные современные производства, стимулировать грамотный менеджмент, создавать комфортные условия для жизни и работы подтвердил Президент во время ежегодного послания парламенту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь индустриальная – это наш путь развития. Цель – создание комфортной жизни в каждом уголке страны. Принципиально важно исключить все то, что сегодня сдерживает экономический рост. Для правительства и Национального банка это первостепенная задача. Прежде всего нам необходимо повышать эффективность работы реального сектора. Предприятия не должны компенсировать свою бесхозяйственность бюджетными деньгами – Президент Беларуси Каждый руководитель должен думать о кардинальном повышении производительности труда и в целом об экономической эффективности предприятия. Иного пути повышения благосостояния наших людей нет.

О равных условиях субъектов хозяйствования сегодня говорит и обновленная доска. Примечательно, что среди лучших не только промышленные гиганты. В 2019 году большинство табличек на золотистом фоне – как раз-таки за малыми и средними предприятиями. Александр Турчин: «Мы видим, что вклад именно малых, средних предприятий в экономику страны регулярно увеличивается» Овации и слова благодарности сегодня слышны и во Дворце профсоюзов.

14 лауреатов удостоены премий в области труда. Это и коллективы крупнейших предприятий, и организаций в промышленной, научной, образовательной и сельскохозяйственной сферах. Еще восемь премий вручили в области творчества. К слову, это одна из престижных наград в нашей стране.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Каждые два годы мы вручаем эту премию. И эта премия вручается накануне 1 Мая. Одно их важных и главных условий – это, безусловно, социальное партнерство. Это должен быть высокий уровень социального партнерства, который включает в себя и уровень заработной платы, и те гарантии, которые через коллективный договор получают работники.