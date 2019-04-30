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Бюджет прожиточного минимума, пенсии. Что изменится в Беларуси с 1 мая

30 апреля 2019 16:53
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Новости Беларуси. Бюджет прожиточного минимума с 1 мая увеличивается до 224 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с ним вырастают единовременные пособия при рождении детей. Теперь с появлением первого ребенка выплата составит 2240 рублей, а второго и последующих – 3136.

Прибавка ожидает и пенсионеров. Минимальные трудовые и социальные пенсии также привязаны к бюджету прожиточного минимума. Кроме того, в сторону увеличения изменяется минимальный потребительский бюджет. Для трудоспособного гражданина он составит 467 рублей.

Больше новостей экономики за 30 апреля здесь.

# Государственная социальная политика # Экономика # Сергей Савицкий

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