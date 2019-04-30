Бюджет прожиточного минимума, пенсии. Что изменится в Беларуси с 1 мая

Новости Беларуси. Бюджет прожиточного минимума с 1 мая увеличивается до 224 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с ним вырастают единовременные пособия при рождении детей. Теперь с появлением первого ребенка выплата составит 2240 рублей, а второго и последующих – 3136.

Прибавка ожидает и пенсионеров. Минимальные трудовые и социальные пенсии также привязаны к бюджету прожиточного минимума. Кроме того, в сторону увеличения изменяется минимальный потребительский бюджет. Для трудоспособного гражданина он составит 467 рублей.