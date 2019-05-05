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Очереди на выезд из Беларуси стоят по всем направлениям

05 мая 2019 13:50
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Новости Беларуси. Напряженная обстановка в эти минуты на границе Беларуси с сопредельными государствами. В пунктах пропуска образовались длинные автомобильные очереди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очереди на выезд из Беларуси стоят по всем направлениям-1

Заторы фиксируются во всех направлениях. Самым загруженным остается литовское. В общей сложности выезда в Литву ожидают более 500 машин.

Очереди на выезд из Беларуси стоят по всем направлениям-4

Об увеличении пассажиропотока Госпогранкомитет предупреждал заранее. Это связано с длинными выходными, которые начались у белорусов. Ведомство предпринимает меры, чтобы сократить время ожидания – выведены дополнительные силы.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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