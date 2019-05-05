Очереди на выезд из Беларуси стоят по всем направлениям

Новости Беларуси. Напряженная обстановка в эти минуты на границе Беларуси с сопредельными государствами. В пунктах пропуска образовались длинные автомобильные очереди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заторы фиксируются во всех направлениях. Самым загруженным остается литовское. В общей сложности выезда в Литву ожидают более 500 машин.