Очереди на выезд из Беларуси стоят по всем направлениям

Новости Беларуси. Напряженная обстановка в эти минуты на границе Беларуси с сопредельными государствами. В пунктах пропуска образовались длинные автомобильные очереди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Напряженная обстановка в эти минуты на границе Беларуси с сопредельными государствами. В пунктах пропуска образовались длинные автомобильные очереди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заторы фиксируются во всех направлениях. Самым загруженным остается литовское. В общей сложности выезда в Литву ожидают более 500 машин.
Об увеличении пассажиропотока Госпогранкомитет предупреждал заранее. Это связано с длинными выходными, которые начались у белорусов. Ведомство предпринимает меры, чтобы сократить время ожидания – выведены дополнительные силы.