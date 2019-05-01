«Первомай – праздник с детства». Более 2 тысяч жителей Витебска собрались на площади Победы, чтобы отметить 1 Мая

Новости Беларуси. Спортивные состязания и открытие сезона аттракционов. В Витебске основная концентрация первомайских событий, по традиции, на площади Победы – самой большой в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь собрались более 2 тысяч человек – представители различных коллективов и их семьи. Во время праздничного концерта особое внимание трудовым династиям (а их в регионе несколько тысяч), а также победителям конкурса профсоюзов «Мастер года».

Трудолюбие и верность традициям – залог дальнейшего развития Беларуси. Президент поздравил белорусов с Праздником труда