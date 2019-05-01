Прямой эфир

«Первомай – праздник с детства». Более 2 тысяч жителей Витебска собрались на площади Победы, чтобы отметить 1 Мая

01 мая 2019 12:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Спортивные состязания и открытие сезона аттракционов. В Витебске основная концентрация первомайских событий, по традиции, на площади Победы – самой большой в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь собрались более 2 тысяч человек – представители различных коллективов и их семьи. Во время праздничного концерта особое внимание трудовым династиям (а их в регионе несколько тысяч), а также победителям конкурса профсоюзов «Мастер года».

Трудолюбие и верность традициям – залог дальнейшего развития Беларуси. Президент поздравил белорусов с Праздником труда

«Первомай – праздник с детства». Более 2 тысяч жителей Витебска собрались на площади Победы, чтобы отметить 1 Мая-1

Юлия Титова, лауреат конкурса «Мастер года Витебщины-2018»:
Настроение очень радостное, веселое, погода хорошая. Всем всего хорошего. Побольше улыбок, благополучия. Мир во всем мире. 

«Первомай – праздник с детства». Более 2 тысяч жителей Витебска собрались на площади Победы, чтобы отметить 1 Мая-4

Валентина Замотина, житель Витебска:
Первомай – это праздник еще и с детства. Мы всегда ходили с родителями на 1 Мая, на парад. Это шарики, это цветочки, это праздник, это настроение. И эту традицию мы будем чтить и продолжать.

Первомай в Витебске отмечают не только в центре, но и во всех микрорайонах города. 

«Первомай – праздник с детства». Более 2 тысяч жителей Витебска собрались на площади Победы, чтобы отметить 1 Мая-7

«Первомай – праздник с детства». Более 2 тысяч жителей Витебска собрались на площади Победы, чтобы отметить 1 Мая-9

«Первомай – праздник с детства». Более 2 тысяч жителей Витебска собрались на площади Победы, чтобы отметить 1 Мая-11

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В День труда торжественные мероприятия проходят в минском парке Победы
01 мая 2019 12:06

В День труда торжественные мероприятия проходят в минском парке Победы

Её песни стали легендой белорусской музыки. Ядвига Поплавская отмечает 70-летний юбилей
01 мая 2019 11:43

Её песни стали легендой белорусской музыки. Ядвига Поплавская отмечает 70-летний юбилей

Трудолюбие и верность традициям – залог дальнейшего развития Беларуси. Президент поздравил белорусов с Праздником труда
01 мая 2019 11:24

Трудолюбие и верность традициям – залог дальнейшего развития Беларуси. Президент поздравил белорусов с Праздником труда