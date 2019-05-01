«Первомай – праздник с детства». Более 2 тысяч жителей Витебска собрались на площади Победы, чтобы отметить 1 Мая
Новости Беларуси. Спортивные состязания и открытие сезона аттракционов. В Витебске основная концентрация первомайских событий, по традиции, на площади Победы – самой большой в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь собрались более 2 тысяч человек – представители различных коллективов и их семьи. Во время праздничного концерта особое внимание трудовым династиям (а их в регионе несколько тысяч), а также победителям конкурса профсоюзов «Мастер года».
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Юлия Титова, лауреат конкурса «Мастер года Витебщины-2018»:
Настроение очень радостное, веселое, погода хорошая. Всем всего хорошего. Побольше улыбок, благополучия. Мир во всем мире.
Валентина Замотина, житель Витебска:
Первомай – это праздник еще и с детства. Мы всегда ходили с родителями на 1 Мая, на парад. Это шарики, это цветочки, это праздник, это настроение. И эту традицию мы будем чтить и продолжать.
Первомай в Витебске отмечают не только в центре, но и во всех микрорайонах города.