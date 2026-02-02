Поля ждать не будут! Аграрии готовятся к весенним работам

Морозы проверяют на прочность не только людей и инфраструктуру, но и готовность страны к весне. Пока за окном рекордный минус, в сельском хозяйстве уже живут будущим урожаем. Техника к весенним полевым работам должна быть готова строго к 1 марта – дедлайны жесткие и вполне оправданные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От соблюдения агрономических сроков напрямую зависит результат сезона. Поэтому, несмотря на холод, в мастерских хозяйств поддерживают рабочую температуру и темп работы. В Брестской области уже готово около 90 % техники, которая первой выйдет в поле. В пяти районах уже приступили к техосмотрам.

Ну что, родной, не подведешь?

Так по-отечески к своей технике механизатор Николай Климук обращается уже 38 лет и за кадром называет себя Батей. В любимую профессию по стопам отца пошли и двое сыновей. А это о многом говорит. Для Николая Климука красный красавец уже (или всего) пятый по счету за карьеру. Всю жизнь трудится на отечественных образцах. Эволюция инженерной мысли прошла перед глазами.

Николай Климук, механизатор сельхозпредприятия «Агро-сад Рассвет»:

Технику надо любить и целовать. Намного в лучшую сторону поменялось. Инвентарь есть другой совсем. Не такой, как раньше был. И наборы всякие, и ключи, и шуруповерты – что душа желает. Нам намного легче стало ремонтировать технику.

Чтобы действительно было легче ремонтировать, позаботились об условиях труда. В хозяйстве «Агро-сад Рассвет» к новому сезону готовят более полусотни единиц техники. Работы хватает. В распоряжении механизаторов – светлые мастерские, в которых поддерживают комфортную температуру. Обновили и систему вентиляции.