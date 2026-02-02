Беларусь вошла в топ-10 популярных направлений у россиян

Беларусь стала одним из самых популярных у россиян направлений для отдыха. По сравнению с прошлым годом спрос на поездки вырос почти вдвое, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И нам действительно есть что показать. Наша страна впечатляет природой, богата архитектурным наследием и радует изысканной кухней.

Но сегодня конкуренция требует не только природных данных, но и умения создавать уникальные предложения. Агроусадьба Александра Голобурдо – пример такого подхода. Ее главный продукт – не просто отдых на природе, а сознательный цифровой детокс.

Воложинский район обладает уникальным ресурсом для развития туризма: более трети территории занимает крупнейший лесной массив Европы – Налибокская пуща. Это дает возможность для развития экологического и агроэкотуризма.

Александр Голобурдо, хозяин агроусадьбы: Гости приезжают в тишину. И еще в момент – у нас нет почти мобильной связи и интернета. Они отдыхают от информационного шума. Приехать, побыть наедине. Здесь у них живое общение идет. Без связи, без интернета.

Акцент на уединение, живое общение и релакс на природе, что сегодня так привлекает жителей больших городов. Летом к столу свои овощи и фрукты.

Александр Голобурдо:

Это планируется для того, чтобы тоже можно было туда пойти и погулять. Постоянно что-то думаем, что-то новое. Потому что конкуренты наступают на пятки. Домики – уже у всех они есть. Надо уходить дальше, делать что-то новое, на месте не стоять.