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Беларусь вошла в топ-10 популярных направлений у россиян

02 февраля 2026 14:40
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Беларусь стала одним из самых популярных у россиян направлений для отдыха. По сравнению с прошлым годом спрос на поездки вырос почти вдвое, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И нам действительно есть что показать. Наша страна впечатляет природой, богата архитектурным наследием и радует изысканной кухней.

Оценила гостеприимство Воложинского края и наш корреспондент Дарья Авсюк.

Беларусь вошла в топ-10 популярных направлений у россиян-2

Воложинский район обладает уникальным ресурсом для развития туризма: более трети территории занимает крупнейший лесной массив Европы – Налибокская пуща. Это дает возможность для развития экологического и агроэкотуризма. 

Но сегодня конкуренция требует не только природных данных, но и умения создавать уникальные предложения. Агроусадьба Александра Голобурдо – пример такого подхода. Ее главный продукт – не просто отдых на природе, а сознательный цифровой детокс.

Беларусь вошла в топ-10 популярных направлений у россиян-4

Александр Голобурдо, хозяин агроусадьбы:
Гости приезжают в тишину. И еще в момент у нас нет почти мобильной связи и интернета. Они отдыхают от информационного шума. Приехать, побыть наедине. Здесь у них живое общение идет. Без связи, без интернета.

Беларусь вошла в топ-10 популярных направлений у россиян-6

Акцент на уединение, живое общение и релакс на природе, что сегодня так привлекает жителей больших городов. Летом к столу свои овощи и фрукты. 

Александр Голобурдо:
Это планируется для того, чтобы тоже можно было туда пойти и погулять. Постоянно что-то думаем, что-то новое. Потому что конкуренты наступают на пятки. Домики – уже у всех они есть. Надо уходить дальше, делать что-то новое, на месте не стоять.

Далее смотрите в видео.

# Туризм

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