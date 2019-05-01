Парад профессий: более полутысячи человек со всей Могилёвской области вышли на митинг в День труда

Новости Беларуси. Строители, медики, кондитеры, швеи. Представители более 100 профессий из всех уголков Могилевской области 1 мая собрались на праздничный митинг в День труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более полутысячи человек – работники двух десятков предприятий. Сегодня им принадлежали центральные улицы Могилева.