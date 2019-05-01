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Парад профессий: более полутысячи человек со всей Могилёвской области вышли на митинг в День труда

01 мая 2019 14:37
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Новости Беларуси. Строители, медики, кондитеры, швеи. Представители более 100 профессий из всех уголков Могилевской области 1 мая собрались на праздничный митинг в День труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более полутысячи человек – работники двух десятков предприятий. Сегодня им принадлежали центральные улицы Могилева.

Парад профессий: более полутысячи человек со всей Могилёвской области вышли на митинг в День труда-1

Светлана Сташевская, заместитель директора ОАО «Бабушкина крынка»:
Замечательный весенний праздник. Переполняет гордость за наш трудовой коллектив и все трудовые коллективы Республики Беларусь. Ведь созидательный труд делает нас всех счастливыми, а нашу страну – сильной и процветающей.

Парад профессий: более полутысячи человек со всей Могилёвской области вышли на митинг в День труда-4

Бубнов Владимир, стропальщик стройтреста № 17:
Мы строители. Мы построили «Сельмаш», КШТ – весь город. В 76-м Орден трудового Красного Знамени получили.

15 жителей Приднепровского края сегодня удостоили звания «Человек года». Их имена и еще трех десятков организаций Могилевщины торжественно занесли на областную Доску почета.

Парад профессий: более полутысячи человек со всей Могилёвской области вышли на митинг в День труда-7

Парад профессий: более полутысячи человек со всей Могилёвской области вышли на митинг в День труда-9

Парад профессий: более полутысячи человек со всей Могилёвской области вышли на митинг в День труда-11

Парад профессий: более полутысячи человек со всей Могилёвской области вышли на митинг в День труда-13

Парад профессий: более полутысячи человек со всей Могилёвской области вышли на митинг в День труда-15

Парад профессий: более полутысячи человек со всей Могилёвской области вышли на митинг в День труда-17

Парад профессий: более полутысячи человек со всей Могилёвской области вышли на митинг в День труда-19

# Праздничные даты # общество # Светлана Сташевская # Фотофакт

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