Александр Лукашенко: «Я просил создать стройную, чёткую систему и контролировать цены в Беларуси»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Мы должны красиво, достойно и честно организовать этот процесс». Президент о парламентских выборах в Беларуси На встрече речь зашла и о ценообразовании. Александр Лукашенко подчеркнул, что этот вопрос находится в первом ряду. И ФПБ должна принимать более активное участие в процессе мониторинга. В своё время Президент просил Федерацию профсоюзов создать чёткую систему контроля.

В итоге вот уже практически два года профсоюзный мониторинг цен проходит на постоянной основе. Ежемесячно рассматриваются 98 наименований продуктов из потребительской корзины. При этом охватывает мониторинг все районы страны. Под контроль попадают магазины шаговой доступности, государственные и негосударственные, сетевая торговля. Ежеквартальный отчёт представляется в правительство и МАРТ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы защищаете прежде всего, как вы себя позиционируете, интересы трудящихся, наших людей. Заинтересованность человека – самая прямая. Не такие богатые у нас люди, чтобы покупать по бешеным ценам продукцию, особенно ту, которая производится у нас: продукты питания, одежду и прочее. Особенно для наших ветеранов, пенсионеров. Они ведь за импортом не гоняются, а то, что они одевают и кушают, – это производится в Беларуси, и какая цена будет этих товаров и продуктов, зависит во многом от нас. Я просил проконтролировать, создать стройную, четкую систему и контролировать цены в Беларуси. Как здесь обстоят дела? И почему люди постоянно обращают наше внимание при любых социологических опросах на эту проблему? Это проблема в ряду первых.

Никакого необоснованного роста цен, чёткий контроль и координация ценовой политики, к примеру, Министерством антимонопольного регулирования и торговли, – это то, за что в первую очередь выступают профсоюзы. Как рассказал уже потом в интервью журналистам Михаил Орда, чёткие подходы по ценообразованию намерены выработать на совещании. Президент поручил в самое ближайшее время собрать всех, кто имеет к этому отношение. Также на встрече обсудили изменения и дополнения в Трудовой кодекс. Так, одно из предложений Федерации профсоюзов касалось краткосрочных контрактов.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Президент поддержал предложения профсоюзов, они заключаются в том, что по воле нанимателя контракт с работником может быть заключен на год один раз. В последующем, если есть согласие и работника, и работодателя, то контракт должен быть продлен на максимальный срок. Президент поддержал эти предложения и я уверен, что в самое ближайшее время Палата представителей рассмотрит Трудовой кодекс и эти вопросы там будут отрегулированы.