Святая Роза Лимская явилась прихожанину храма в Кореличах! Узнали историю костёла Богоматери Неустанной Помощи

Райская долина и местный Олимп. Добро пожаловать на территорию костела Богоматери Неустанной Помощи. С высоты открываются фантастические виды на Кореличи. Храм в стиле неоклассицизма утопает в цветах, дарит чувство радости и надежду на лучшее. История костела началась в 1937-м, когда графы Желтовские, Адам и Янина, захотели вместе с жителями построить часовню для молитвы, чтобы был свой Дом Божий. Спустя год благодаря всем неравнодушным здесь уже прошли первые службы, рассказали в программе «Путевка BY».

Сергей Калюта, священник, монах костела Богоматери Неустанной Помощи:

Архитектор Бурше. Он был из Варшавы, был сам евреем и тоже во время войны попал в концлагерь, но выжил и продолжил архитектурную деятельность.

Хотя костел молодой, за свою жизнь он повидал немало. Во время немецкой оккупации он был закрыт. После войны его превратили в склад, прием стеклотары, вышку МЧС, чего здесь только не было… В начале 90-х храм вернули католикам, но состояние было плачевное. Силами настоятеля и прихожан удалось вдохнуть в храм новую жизнь.

Сергей Калюта:

Наш костел имеет титул Матери Божьей Неустанной Помощи, и вот эта икона в главном алтаре. Что интересно, этот алтарь с 1850 года. Хотя костел наш с 1938, но алтарь старше из-за того, что он был перевезен из нашего католического костела в Негневичах. Она была написана где-то в 90-х годах и подарена нашей святыне, костелу – это копия иконы Богородицы Матери Божьей Неустанной помощи, которая находится в Риме, оригинал был написан в 10-11 веке на Крите. Разные истории есть, и семьи были спасены от упадка, и детишки тоже вымаливались, благодаря Матери Божьей и оздоровление было.