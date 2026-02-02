Святая Роза Лимская явилась прихожанину храма в Кореличах! Узнали историю костёла Богоматери Неустанной Помощи
Райская долина и местный Олимп. Добро пожаловать на территорию костела Богоматери Неустанной Помощи. С высоты открываются фантастические виды на Кореличи. Храм в стиле неоклассицизма утопает в цветах, дарит чувство радости и надежду на лучшее. История костела началась в 1937-м, когда графы Желтовские, Адам и Янина, захотели вместе с жителями построить часовню для молитвы, чтобы был свой Дом Божий. Спустя год благодаря всем неравнодушным здесь уже прошли первые службы, рассказали в программе «Путевка BY».
Сергей Калюта, священник, монах костела Богоматери Неустанной Помощи:
Архитектор Бурше. Он был из Варшавы, был сам евреем и тоже во время войны попал в концлагерь, но выжил и продолжил архитектурную деятельность.
Хотя костел молодой, за свою жизнь он повидал немало. Во время немецкой оккупации он был закрыт. После войны его превратили в склад, прием стеклотары, вышку МЧС, чего здесь только не было… В начале 90-х храм вернули католикам, но состояние было плачевное. Силами настоятеля и прихожан удалось вдохнуть в храм новую жизнь.
Сергей Калюта:
Наш костел имеет титул Матери Божьей Неустанной Помощи, и вот эта икона в главном алтаре. Что интересно, этот алтарь с 1850 года. Хотя костел наш с 1938, но алтарь старше из-за того, что он был перевезен из нашего католического костела в Негневичах.
Она была написана где-то в 90-х годах и подарена нашей святыне, костелу – это копия иконы Богородицы Матери Божьей Неустанной помощи, которая находится в Риме, оригинал был написан в 10-11 веке на Крите. Разные истории есть, и семьи были спасены от упадка, и детишки тоже вымаливались, благодаря Матери Божьей и оздоровление было.
Покровительница Перу, Южной Америки, вышивальщиц и садоводов. Роза Лимская сама выбрала Кореличи. Она явилась одному из прихожан, указала на розу и сказала, что так ее зовут. Священники долго были в раздумьях, а потом нашли известную святую, жившую в XVI-XVII веках в Лиме. Пример глубокой веры и самопожертвования, она прославилась строгим аскетизмом, заботой о бедных и чудесами исцеления. В честь святой появился новый алтарь. Такая икона одна в мире, она написана со слов прихожанина. Из Ватикана привезли реликвии Святой Розы. Заступница уже не раз помогла в вопросах здоровья и спасала семьи от развода.
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