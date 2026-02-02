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В Мире преподаватель колледжа возрождает батлейку! Поговорили с белорусом об уникальности этого искусства

02 февраля 2026 14:44
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Душа просит зрелища? Тогда отправляйтесь в Мирский государственный колледж. Именно здесь можно посмотреть самобытный кукольный театр – батлейку, рассказали в программе «Путевка BY».

Под чутким руководством биохимика и поклонника истории, Константина Петримана, учащиеся показывают удивительные представления. Целый мир и философия скрываются в этом ящике.

В Мире преподаватель колледжа возрождает батлейку! Поговорили с белорусом об уникальности этого искусства-2

Константин Петриман, преподаватель Мирского государственного колледжа, руководитель народного театра «Батлейка»:
З'яўляецца батлейка ў канцы XVII – пачатку XVIII стагоддзя. Каталіцкія манахі з Заходняй Еўропы прывезлі такую ​​традыцыю містэрыяльных пастановак, нават сёння мы бачым каля цэркваў такія скульптурныя групкі, якія сімвалізуюць Раджэнне Хрыстова. Старабеларускае слова «батлеем» азначае назву горада Віфлеема – месца, дзе нарадзіўся Хрыстос. Перад намі ўнікальная батлейка – гэта копія магілёўскай батлейкі, арыгінал у Рускім музеі этнаграфіі знаходзіцца ў Санкт-Пецярбургу. Сёння ўжо 35 гадоў гэтай батлейцы і яе лялькам. Верхні ярус – неба. Тут заўсёды з'яўляліся анёлы, і неслі навіну аб нараджэнні Хрыста, а ніжні ярус – гэта зямля, наогул зямное жыццё ідзе. Трэці ярус мог быць пеклам.

В Мире преподаватель колледжа возрождает батлейку! Поговорили с белорусом об уникальности этого искусства-4

Мирская батлейка стала популярной в начале ХХ века. Сезон начинался с католического Рождества и продолжался до православного Крещения. Спектакли были камерными. В доме собиралось несколько семей, к ним приходили известные артисты – братья Силко. Пьесы были стихотворные. Персонажи говорили на разных славянских языках, что подчеркивало этническое многообразие старого местечка. А еще артисты надевали полотенца наискосок через плечо, что символизировало ангельское благовестие и напоминало облачение диаконов. Все это делало мирскую батлейку особенной. За чудесные спектакли расплачивались деньгами, накрывали столы и дарили свечи.

Подробности в видео.

# История # Туризм # Театр # Искусство # Анастасия Макеева

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