В Мире преподаватель колледжа возрождает батлейку! Поговорили с белорусом об уникальности этого искусства

Душа просит зрелища? Тогда отправляйтесь в Мирский государственный колледж. Именно здесь можно посмотреть самобытный кукольный театр – батлейку, рассказали в программе «Путевка BY».

Под чутким руководством биохимика и поклонника истории, Константина Петримана, учащиеся показывают удивительные представления. Целый мир и философия скрываются в этом ящике.