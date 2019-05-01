Праздник труда в жизни каждого: как в Минске провели 1 Мая

Новости Беларуси. Первомай отмечают в Беларуси. День международной солидарности трудящихся вместе с нами празднуют еще 150 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он имеет более чем вековую историю и по сей день не теряет актуальности, объединяя людей самых различных профессий и поколений. Собираться семьями и коллективами – традиция независимой Беларуси. О том, как этот день провели в Минске, репортаж Алены Сыровой.

Из Чикаго и Парижа XIX века, через эпохи и километры Первомай дожил до наших дней. Конечно, многое изменилось, но праздник весны и труда всё также любим практически во всем мире: Швеция, Франция, Канада, США и, конечно, Беларусь… Перечислять страны, где ежегодные маевки стали, кажется, еще ярче, можно долго. «Здоровья, профессионального роста и реализации в своей профессии». Ирина Костевич поздравила белорусов с 1 Мая И это, пожалуй, самый эффективный и активный способ празднования. Маевки – эдакий тимбилдинг на свежем воздухе, правда, работающих не на благо одной компании, а масштабнее – целой страны. В остальном же всё как на обычном пикнике – кто хорошо работает, тот хорошо ест, поет, играет…

Но даже во время отдыха речь заходит о насущном. Интересы рабочих в Беларуси уже много лет отстаивает Федерация профсоюзов.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Это вопросы минимальной заработной платы, это вопросы по обязательству правительства повышать минимальную заработную плату, повышать заработную плату в бюджетных организациях, это установление пенсионного обеспечения не ниже 40 % от средней заработной платы по стране. Кстати, что касается зарплат. Символично, что именно с 1 мая и зарплаты, и пенсии в нашей стране подрастут. Корреспондент СТВ научилась оказывать первую помощь при остановке дыхания

Почерпнуть что-то полезное для себя от профи – пожалуйста! Николай, например, работает в банке. Говорит, в некотором смысле тоже помогает людям.

Николай Клышинский, работник банка:

Мы перевозим денежную наличность, в инкассации работаем. Тем временем в небо летят белые голуби – символ мира, а в адрес всех без исключения белорусов, которым не чужд труд, – поздравления. Конечно, среди пришедших 1 мая в парк Победы есть и те, кто пока себя не нашел по разным причинам. Для них в Беларуси есть еще 80 тысяч рабочих мест. Ну а тем, кто о своей профессии пока только мечтает, всю правду рассказывают уже преуспевшие.