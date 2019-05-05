Радуница. Что принято и не принято делать в этот день?

Новости мира. Во вторник 7 мая православные христиане отмечают Радуницу (Радоницу). Этот праздник посвящён поминовению усопших.

Считается, что в Радуницу души умерших возвращаются на землю, чтобы вместе с живыми отпраздновать Воскресение Христа. Вероятно, это поверье стало основой обычаев и традиций Радуницы.

Появление названия праздника имеет много теорий, но есть две основные. Первая – праздник трактуется как радостное событие, отсюда и «Радуница». Вторая – слово «Радуница» является заимствованием у балтийского народа. Слово имеет смысл «молитва за умерших с плачем и причитанием».

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В этот день принято приходить на кладбище к умершим родственникам, приносить цветы и еду. Ранее часть еды съедалась, а часть – оставлялась, таким образом приём пищи становился общим.

В Радуницу принято ставить в храме заупокойные свечи, молиться за упокой умерших. Можно приносить в церковь пожертвования за упокой души: пасхальные куличи, яйца, печенье, фрукты или конфеты. Конечно, не стоит забывать про молитвы за упокой души дома вместе с другими родственниками.

Какие ещё есть обычаи и приметы этого праздника?

Обычаи в Радуницу.

Считается, что в этот день нельзя грустить по ушедшим из жизни родственникам. В Радуницу нужно вспоминать только хорошие и приятные моменты.

В этот праздник нужно оставлять возможность умершим родственникам войти в дом. Для этого обычно открывается форточка. Чтобы показать, что духам предков рады, принято ставить на подоконник тарелку с конфетами, печеньем и прочими лакомствами. Во время приёмов пищи обычно ставится столько пустых тарелок, сколько родственников поминается. Альтернативный вариант – поставить три пустых тарелки, которые символизируют приглашение на завтрак, обед и ужин.

В деревнях есть традиция в Радуницу растапливать баню, оставлять там воду и чистую одежду. Так люди приглашали умерших родственников попариться в бане. Заходить в это помещение можно было только на следующее утро.

В этот день нельзя ругаться, ведь умершие родственники приходят к живым. Гостей опечалят ссоры в доме.

Приметы в Радуницу.

В день поминовения умерших запрещались сельскохозяйственные работы. Есть поверье, что в Радуницу нужно ухаживать за могилами умерших, а если что-то посадить или посеять, то будет неурожай.

Дождь в Радуницу – хорошая примета. Принято выходить на улицу и умываться дождём «на счастье».

Если на Радуницу новолуние – можно ждать хороший урожай, если убывающая луна, то урожая не будет.

Есть примета, что первый человек, пришедший в Радуницу на кладбище, получит покровительство умерших.

Считается, что если в этот день прийти на кладбище и попросить у покинувших мир живых родственников вещий сон, то ночью действительно приснится будущее.