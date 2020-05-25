Восстановление экономики, ход электоральной кампании и эпидситуация. Все темы совещания у Президента – в одном материале

Новости Беларуси. Ход избирательной кампании, ситуация в реальном секторе. Президент провел совещание по актуальным экономическим и политическим вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обстановка в мире – закрытые границы и остановленные предприятия – сказалась в том числе и на развитии Беларуси. Однако глава государства рассчитывает на быстрое восстановление национальной экономики после открытия мировых рынков. Постепенно в стране улучшается и эпидемиологическая обстановка, положительная динамика заметна сразу в нескольких регионах. Но, как отметил Александр Лукашенко, это не повод расслабляться.

Обсудили и ход избирательной кампании. До президентских выборов остается чуть больше двух месяцев. За это время будет сформирован новый состав правительства.