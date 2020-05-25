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Восстановление экономики, ход электоральной кампании и эпидситуация. Все темы совещания у Президента – в одном материале

25 мая 2020 18:21
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Новости Беларуси. Ход избирательной кампании, ситуация в реальном секторе. Президент провел совещание по актуальным экономическим и политическим вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обстановка в мире – закрытые границы и остановленные предприятия – сказалась в том числе и на развитии Беларуси. Однако глава государства рассчитывает на быстрое восстановление национальной экономики после открытия мировых рынков. Постепенно в стране улучшается и эпидемиологическая обстановка, положительная динамика заметна сразу в нескольких регионах. Но, как отметил Александр Лукашенко, это не повод расслабляться.

Обсудили и ход избирательной кампании. До президентских выборов остается чуть больше двух месяцев. За это время будет сформирован новый состав правительства.

Все подробности встречи во Дворце Независимости – у Екатерины Жиляниной.

Восстановление экономики, ход электоральной кампании и эпидситуация. Все темы совещания у Президента – в одном материале -1

Политика, экономика, эпидемиологическая обстановка. Самые актуальные на сегодня вопросы обсудили на совещании во Дворце Независимости. Эпидемиологическая ситуация, уже не раз отмечалось, отразилась на показателях всех стран без исключения. Закрытые границы. Приостановленные производства, в том числе у наших основных партнеров. Впрочем, как сегодня отметили на совещании, открытие мировых рынков позволит белорусской экономике быстро восстановиться. Ведь даже в этих непростых условиях некоторые отрасли демонстрировали рост. Это сельское хозяйство, IT-сектор, строительство.

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Восстановление экономики, ход электоральной кампании и эпидситуация. Все темы совещания у Президента – в одном материале -4

Пандемия еще не закончилась, хотя есть положительная динамика. Многие страны уже пришли к ослаблению карантина. Беларусь также фиксирует улучшение эпидемиологической обстановки. Но это не значит, что пришло время сбавить обороты в борьбе с COVID-19. Работа хорошо налажена, однако Президент еще раз подчеркнул: расcлабляться нельзя. 

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Восстановление экономики, ход электоральной кампании и эпидситуация. Все темы совещания у Президента – в одном материале -7

Активный период наступает в политической жизни – стартовала предвыборная кампания. А сбор подписей – это еще отличная возможность узнать проблемы людей. Проанализировать вопросы, с которыми обращаются белорусы, поручил Александр Лукашенко. Избирательная кампания – это экзамен для всех должностных лиц. 

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В информационном поле в последнее время нередко появляются фейки. Темы для различного рода спекуляций кочуют из одного информканала в другой. Александр Лукашенко прокомментировал на совещании столь активную деятельность фейковых каналов. 

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Очевидно, что в одночасье мир не вернется к привычному до пандемии образу жизни. Но ориентиры на ближайшую перспективу обозначены – скорейшее восстановление экономики и качество жизни людей. А это и сохранение здоровья, и решение всех текущих проблем.

# Экономика # общество # Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Игорь Сергеенко # Екатерина Жилянина # Фотофакт

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