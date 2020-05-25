Восстановление экономики, ход электоральной кампании и эпидситуация. Все темы совещания у Президента – в одном материале
Новости Беларуси. Ход избирательной кампании, ситуация в реальном секторе. Президент провел совещание по актуальным экономическим и политическим вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обстановка в мире – закрытые границы и остановленные предприятия – сказалась в том числе и на развитии Беларуси. Однако глава государства рассчитывает на быстрое восстановление национальной экономики после открытия мировых рынков. Постепенно в стране улучшается и эпидемиологическая обстановка, положительная динамика заметна сразу в нескольких регионах. Но, как отметил Александр Лукашенко, это не повод расслабляться.
Обсудили и ход избирательной кампании. До президентских выборов остается чуть больше двух месяцев. За это время будет сформирован новый состав правительства.
Все подробности встречи во Дворце Независимости – у Екатерины Жиляниной.
Политика, экономика, эпидемиологическая обстановка. Самые актуальные на сегодня вопросы обсудили на совещании во Дворце Независимости. Эпидемиологическая ситуация, уже не раз отмечалось, отразилась на показателях всех стран без исключения. Закрытые границы. Приостановленные производства, в том числе у наших основных партнеров. Впрочем, как сегодня отметили на совещании, открытие мировых рынков позволит белорусской экономике быстро восстановиться. Ведь даже в этих непростых условиях некоторые отрасли демонстрировали рост. Это сельское хозяйство, IT-сектор, строительство.
Президент Беларуси: если открытие стран будет более интенсивным, мы сможем восстановить быстро свою экономику
Пандемия еще не закончилась, хотя есть положительная динамика. Многие страны уже пришли к ослаблению карантина. Беларусь также фиксирует улучшение эпидемиологической обстановки. Но это не значит, что пришло время сбавить обороты в борьбе с COVID-19. Работа хорошо налажена, однако Президент еще раз подчеркнул: расcлабляться нельзя.
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В информационном поле в последнее время нередко появляются фейки. Темы для различного рода спекуляций кочуют из одного информканала в другой. Александр Лукашенко прокомментировал на совещании столь активную деятельность фейковых каналов.
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Очевидно, что в одночасье мир не вернется к привычному до пандемии образу жизни. Но ориентиры на ближайшую перспективу обозначены – скорейшее восстановление экономики и качество жизни людей. А это и сохранение здоровья, и решение всех текущих проблем.