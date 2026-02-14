Белорусы остались без медалей масс-старта Кубка Содружества по биатлону

В Сочи продолжается пятый этап Кубка Содружества по биатлону. Сегодня спортсмены определили лучших в масс-стартах. К сожалению, белорусы остались без медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Совсем немного не хватило нашим девушкам. Сразу две соотечественницы попали в топ-5. Интрига сохранялась на протяжении всей гонки, но заключительная стрельба внесла свои коррективы. Шансы на пьедестал имели Динара Смольская и Анна Сола, допустившие по одному промаху на предыдущих рубежах. На стойке наши девушки ошиблись еще по разу, но подвела скорость и в итоге они финишировали вне призовой тройки. Динара стала четвертой, Анна расположилась вслед за ней.

В шаге от награды остановился и Максим Воробей. Он допустил три осечки на стрельбище и занял четвертое место. Лидер нашей национальной команды Антон Смольский в начале гонки сломал палку, а также совершил четыре выстрела в молоко, что не позволило претендовать на высокие позиции. Он только 16-й.

Земляк лишился первой строчки в общем зачете Кубка Содружества, желтую майку перехватил Эдуард Латыпов. Соревновательную программу турнира завершит командный спринт. В воскресенье парни уйдут на дистанцию в 11 часов утра, девушки стартуют в час дня.