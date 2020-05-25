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Президент Беларуси о Telegram-каналах: «Закрывать рот никому нельзя, и пусть люди говорят так, как они думают»

25 мая 2020 17:52
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Новости Беларуси. В информационном поле в последнее время нередко появляются фейки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темы для различного рода спекуляций кочуют из одного информканала в другой. Александр Лукашенко прокомментировал на совещании столь активную деятельность фейковых каналов. 

Президент Беларуси о Telegram-каналах: «Закрывать рот никому нельзя, и пусть люди говорят так, как они думают»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я в последнее время заметил, что в так называемых фейковых каналах, Telegram-каналах и прочих они в последнее время цепляют власть за что попало. Раздуть могут там скандал с невыплатами в какой-то конкретной организации – врачам, учителям и так далее. Я вчера Наталью Ивановну (Кочанову – прим. ред.) попросил, чтобы она обзвонила всех губернаторов и просто по-человечески предупредила их: если есть какая-то проблема, ее надо решить на месте.

Ну что там эта бобруйская скорая помощь… Если они действительно работают и связаны с этими эпидемическими процессами, так надо поддержать людей. Это копейки для страны. Но, с другой стороны, надо понимать, что в равные условия мы не можем поставить тех, кто сегодня выполняет «чистую» и «грязную» работу. В противном случае мы обидим тех, кто сегодня ходит в красную зону и работает с зараженными коронавирусом. Поэтому уравниловки быть не должно. Но грань почти незаметная.

Поэтому не надо давать повод, чтобы эти люди... Вы же понимаете, что для них не главное эти врачи. Главное, как у нас принято говорить, хайпануть. Это не наш путь. Но надо потерпеть. Мы с ними разберемся. Закрывать рот никому нельзя, и пусть люди говорят так, как они думают. А журналист, если он журналист, какой-то блогер или еще кто-то должны писать честно, объективно подавать информацию, а не поднимать скандал.

Президент Беларуси о Telegram-каналах: «Закрывать рот никому нельзя, и пусть люди говорят так, как они думают»-4

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