Александр Лукашенко о намерении до выборов сформировать новый состав правительства: «Чтобы люди видели, с кем мы будем работать»

Новости Беларуси. В Беларуси до выборов Президента остается чуть больше двух месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время будет сформирован новый состав правительства.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы всегда после регистрации кандидатом в президенты действующего Президента объявляли новый состав правительства. До выборов. Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать. А не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а там родственников, любимых и прочих понапихал в это правительство (а это главный исполнительный орган наш основной и единственный). Поэтому нам надо подготовить новый состав правительства, решить вопрос по форме, как будет формироваться новое правительство до выборов – или само в отставку подает, или Президент отправляет в отставку. Надо об этом подумать, но чтобы люди понимали, что мы от этого принципа не отходим.