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Александр Лукашенко о намерении до выборов сформировать новый состав правительства: «Чтобы люди видели, с кем мы будем работать»

25 мая 2020 17:45
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Новости Беларуси. В Беларуси до выборов Президента остается чуть больше двух месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время будет сформирован новый состав правительства.

Александр Лукашенко о намерении до выборов сформировать новый состав правительства: «Чтобы люди видели, с кем мы будем работать»-1



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы всегда после регистрации кандидатом в президенты действующего Президента объявляли новый состав правительства. До выборов. Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать. А не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а там родственников, любимых и прочих понапихал в это правительство (а это главный исполнительный орган наш основной и единственный). Поэтому нам надо подготовить новый состав правительства, решить вопрос по форме, как будет формироваться новое правительство до выборов – или само в отставку подает, или Президент отправляет в отставку. Надо об этом подумать, но чтобы люди понимали, что мы от этого принципа не отходим. 

Александр Лукашенко о намерении до выборов сформировать новый состав правительства: «Чтобы люди видели, с кем мы будем работать»-3

Настало время, чтобы еще раз взглянуть на правительство, высших должностных лиц, которые у нас есть, и по ним тоже принимать решения. Или мы с ними работаем (Президент должен об этом сказать), или перемещаем на новую работу.
Но должен сказать, что по большом счету я не имею претензий ни к одному из этих людей. Но, понятно, жизнь идет, и перемены эти должны быть. Поэтому никто из членов правительства не должен ни обижаться, ни напрягаться. Я уверен, что подавляющее большинство ныне действующих членов правительства останутся на своих должностях. Сейчас надо просто экзамен сдавать. Если все сдадут – ради бога. Поэтому надо шевелиться, но не суетиться.

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