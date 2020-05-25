Александр Лукашенко о пути Беларуси во время пандемии: «Самые тяжёлые времена за весь президентский период»

Новости Беларуси. Политика, экономика, эпидемиологическая обстановка. Самые актуальные на сегодня вопросы обсудили 25 мая на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Период непростой – мир столкнулся с беспрецедентным вызовом. Принимаемые меры и их последствия – абсолютно новый опыт для каждого государства. Беларусь выбрала свой путь и тут же столкнулась с давлением со стороны. Александр Лукашенко назвал нынешние времена одними из наиболее тяжелых за президентский период.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, что в силу определенных обстоятельств и того пути, который мы избрали при лечении, мы оказались единственными в мире с таким путем и с определенными результатами. Что не может у кого-то не вызывать сомнений и вопросов: ну не может быть, чтобы белорусы вот так вот в одиночку смогли пройти этот этап. Я не говорю, что он закончился. Я вообще суеверным стал за эти месяцы. Самые тяжелые времена за весь президентский период. Одни из тяжелых – это точно. Виктор Шейман помнит еще и те времена, когда хлеба не было и вообще кормить народ нечем было. Я часто привожу пример, что на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь в 1994 году. Это действительно были страшные времена. Как мы выкарабкались… Наверное, Господь помог.