Александр Лукашенко о пути Беларуси во время пандемии: «Самые тяжёлые времена за весь президентский период»
Новости Беларуси. Политика, экономика, эпидемиологическая обстановка. Самые актуальные на сегодня вопросы обсудили 25 мая на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Период непростой – мир столкнулся с беспрецедентным вызовом. Принимаемые меры и их последствия – абсолютно новый опыт для каждого государства. Беларусь выбрала свой путь и тут же столкнулась с давлением со стороны. Александр Лукашенко назвал нынешние времена одними из наиболее тяжелых за президентский период.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, что в силу определенных обстоятельств и того пути, который мы избрали при лечении, мы оказались единственными в мире с таким путем и с определенными результатами. Что не может у кого-то не вызывать сомнений и вопросов: ну не может быть, чтобы белорусы вот так вот в одиночку смогли пройти этот этап.
Я не говорю, что он закончился. Я вообще суеверным стал за эти месяцы. Самые тяжелые времена за весь президентский период. Одни из тяжелых – это точно. Виктор Шейман помнит еще и те времена, когда хлеба не было и вообще кормить народ нечем было. Я часто привожу пример, что на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь в 1994 году. Это действительно были страшные времена. Как мы выкарабкались… Наверное, Господь помог.
Но и это тоже непростые времена, не потому что тяжело было, что эта болезнь пришла, а в силу того, что давление (вы это знаете) осуществляли со всех сторон. И это надо было выдержать. Люди ведь разные. Все понятно – у нас жесткая власть, Президент сказал – все сделано, исполнено. Тем не менее мы же не запрещали людям, как им лечиться, как им поступать. Мы просто берегли людей, лечили их и так далее. Поэтому люди по-разному себя вели, но в целом неплохо. Тем не менее давление было очень серьезным. Я часто говорю это в последний месяц, но если и дальше так пойдет, то будем считать, что мы справились с помощью божьей с этим заболеванием.
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