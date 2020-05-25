Президент Беларуси: если открытие стран будет более интенсивным, мы сможем восстановить быстро свою экономику

Новости Беларуси. Возможность быстрого восстановления национальной экономики после пандемии была отмечена на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация в мире – закрытые границы и остановленные предприятия – сказались в том числе и на экономическом развитии Беларуси.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что соответствующая обстановка сложилась и у наших основных партнеров. Но при этом падение национальной экономики оказалось вполне приемлемым. Более того, некоторые отрасли продемонстрировали заметный рост. Это, к примеру, сельское хозяйство, IT-сектор, строительство. Таким образом, с открытием мировых рынков можно будет рассчитывать на скорое восстановление экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В последнее время мы основное внимание уделяли экономике и лечению людей в связи с пандемией. Поэтому в связи с той истерией, которая развернулась в средствах массовой информации, которая наложила жесточайший отпечаток на людей и через людей на экономику, были приняты серьезные решения главами государств всей планеты о закрытии стран (читай – закрытии экономики). Экономика у нас экспортоориентированная. Поэтому произошло определенное падение, хотя приемлемое для нас падение экономики, терпимо. Это говорит о том, что если открытие стран будет более интенсивным, чем сейчас (а процесс уже начался, его уже никто не остановит, потому что люди возмутились, они не хотят сидеть в изоляции), поэтому если этот процесс пойдет более интенсивным путем, то мы сможем восстановить быстро свою экономику.

Вопрос будет с промышленностью. Потому что не могли купить ни комплектующих (все, что было, мы израсходовали). И, естественно, продать не могли свою продукцию. Но заготовлено немало готовой продукции, которая уже начала распродаваться. Это хороший сигнал на будущее. Поэтому мы не могли забыть об экономике. Но, естественно, мы переживали за то, как будут складываться дела с лечением разного рода заболеваний, связанных с коронавирусом.