Определились все участники «финала четырёх» Кубка Беларуси по гандболу

Определились все участники «финала четырех» Кубка Беларуси по гандболу. Ранее в решающую стадию шагнул «Мешков Брест». Судьба еще трех команд решилась сегодня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

СКА в повторном поединке уверенно прошел «МАЗ-Оршу». Первое противостояние завершилось викторией «армейцев» – 34:26, и сегодня они на домашней площадке успех повторили. Действующие чемпионы страны оформили комфортный перевес в дебютном тайме – 21:12, а после свое преимущество наращивали и праздновали победу с результатом 41:20.

Могилевский «Машека» дважды одолел гродненский «Кронон». Гандболисты «Гомеля» по сумме двух встреч оказались сильнее столичного БГУФК-СКА, причем на выезде они уступили со счетом 31:37, но сумели исправить ситуацию и взяли убедительный реванш на своей арене – 34:24, благодаря чему обеспечили себе выход в финальный раунд.