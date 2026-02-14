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Александра Саснович вышла в основную сетку теннисного турнира в Дубае

14 февраля 2026 17:22
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Александра Саснович вышла в основную сетку турнира категории 1 000 в Дубае. В решающем матче квалификации белорусская теннисистка, занимающая 114-е место в мировом рейтинге, обыграла 50-ю ракетку планеты Сонай Картал из Великобритании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый сет во многом проходил на равных, но в ключевые моменты расстановка сил оказалась на стороне землячки – 6:4, а во второй партии она успех закрепила, но уже с более уверенным счетом 6:3. Девушки провели на корте без малого полтора часа. За это время Александра пять раз подала навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов из 10 и допустила три двойные ошибки. 

Ранее стало известно, что на турнире в Дубае не примут участие первая и вторая ракетки мира, белоруска Арина Соболенко и полька Ига Швентек.

# Теннис

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