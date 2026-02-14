Александра Саснович вышла в основную сетку теннисного турнира в Дубае

Александра Саснович вышла в основную сетку турнира категории 1 000 в Дубае. В решающем матче квалификации белорусская теннисистка, занимающая 114-е место в мировом рейтинге, обыграла 50-ю ракетку планеты Сонай Картал из Великобритании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый сет во многом проходил на равных, но в ключевые моменты расстановка сил оказалась на стороне землячки – 6:4, а во второй партии она успех закрепила, но уже с более уверенным счетом 6:3. Девушки провели на корте без малого полтора часа. За это время Александра пять раз подала навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов из 10 и допустила три двойные ошибки.

Ранее стало известно, что на турнире в Дубае не примут участие первая и вторая ракетки мира, белоруска Арина Соболенко и полька Ига Швентек.