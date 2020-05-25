Александр Лукашенко: «Любая работа наша – это и есть предвыборный процесс»

В ходе встречи обсудили и ход избирательной кампании. Сейчас в стране идет сбор подписей. Президент поручил проанализировать вопросы, с которыми обращаются граждане на этом этапе. Глава государства пояснил, что в процессе сбора подписей можно лучше узнать о проблемах, которые есть в обществе, потому что это момент общения с человеком напрямую.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Признаюсь честно, что, несмотря на то, что я в общем контролирую ситуацию в стране (мне докладывают и по тому, как идет этот политический процесс предвыборный), но как-то отошел я от этой предвыборной кампании, потому что не до этого было. Вы все видели, что была масса проблем, которые мы должны были решать. Их будет немало. И трудно будет мне включиться в этот процесс предвыборный. Хотя я думаю о том, что любая работа наша – это и есть предвыборный процесс.

Просто хочу, чтобы и вы, Игорь Петрович, и вы, Наталья Ивановна, довели до всех должностных лиц то, что я когда-то сказал, год назад или полгода. Мы сдаем экзамен, экзамен народу. И не только я. Но все мы, вся государственная система власти. И мы должны показать свою способность управлять государством. Люди должны сделать соответствующие выводы.

На финише всегда надо бежать быстрее. Поэтому надо достойно провести этот финишный этап пятилетки. Так, чтобы люди понимали, с кем они имеют дело, и могли сравнить наши предложения с предложениями наших альтернативных кандидатов.