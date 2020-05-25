Александр Лукашенко: «Россия сегодня повторяет то, что сделали мы»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Закрывать рот никому нельзя, и пусть люди говорят так, как они думают. А журналист, если он журналист, какой-то блогер или еще кто-то должны писать честно, объективно подавать информацию, а не поднимать скандал.

Если не честно, если не соответствует действительности, за это надо отвечать. Как это было с российским Первым каналом. Россия сегодня повторяет то, что сделали мы. Недавно потребовала в Организации Объединенных наций, чтобы американские, по-моему, издания, которые написали о фальсификации ковида в России, чтобы они извинились перед Россией. Так а зачем же российские каналы у нас это делали? И я тут россиян поддерживаю – никто не имеет права играться на этой теме. Это жизни людей. Просто я прошу: надо потерпеть, чтобы нас потом не упрекали, что мы закрывали рот.

Нам надо спасти людей, мы должны пройти этот путь, как мы его начали.

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