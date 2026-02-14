Азарёнок: Батька не предаст – ему не нужен этот мир без Беларуси

Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Ну вы мне скажите, сколько еще можно было просить, увещевать, объяснять, доказывать, что мы не верблюды, что мы ни на кого не собираемся нападать, переносить учения, чтобы только одного маленького повода даже думать об этом не давать? Другое нынче слово и дело.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Я думаю, что по большому счету нам нужно уходить от таких понятий: мы никому не угрожаем, мы такие добрые и пушистые, а «Орешник» здесь находится ради сдерживания. А может, давайте просто перестанем говорить эти фразы. Пусть теперь они удивятся. Просто удивятся. А ведь неожиданность и скрытая угроза, она самая страшная угроза. Когда ты не знаешь, чего от них ждать.
Да они каждое такое наше заявление начинают воспринимать как что? Они начинают воспринимать не как что иное, как нашу слабость. Понимаете? А, значит, нас боятся. А вы много слышите о том, что они делают это же, что они не собираются ни на кого нападать? Да, ради мира. Они все это развертывают, создают очередные учебные центры прямо вблизи наших границ.
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Григорий Азаренок:
И в чем полковник замначальника факультета Генштаба не прав? Нам пора излечиться от дурной болезни – ереси пацифизма. И не надо путать с нашим исконным славянским миролюбием. Мы не начали ни одной войны за последние 30 лет. И что же? Все равно каждое учение нас обвиняют, клеймят, объявляют агрессорами.
Завтра, 15 февраля, День памяти воинов-интернационалистов. Да, большая страна должна вести воины на своих рубежах. Но из великой 40-й армии сделали нелюдей, оккупантов, врагов. Офицеров представили кровожадными упырями, а солдат лицемерно жалели, как цинковых мальчиков.
И что же? Там СССР боролся с исламистским терроризмом. Потом прозвучало «Мы уходим с Востока». Получили мир, добро и процветание? Нет, получили две чеченские войны, в которых погибло в шесть раз больше людей. Получили Буденновск и «Норд-Ост», Беслан и бесконечные взрывы в аэропортах и метро. Советская армия решила военные задачи, но была предана политиками, журналюгами и прочими носителями нового мышления, то есть ереси пацифизма.
Подробнее в видео.