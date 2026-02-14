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Лукашенко направил приветствие участникам 30-го Международного турнира по самбо

14 февраля 2026 17:28
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В Минске стартовал юбилейный, 30-й Международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси. Александр Лукашенко направил приветствие участникам, гостям и организаторам соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лукашенко направил приветствие участникам 30-го Международного турнира по самбо-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Традиционно на протяжении трех десятилетий в белорусской столице собираются сильнейшие представители одного из самых динамичных и красивых видов единоборств, что говорит о заслуженном признании и высоком статусе этого первенства. Главные отличительные черты турнира, организованного на уровне европейских и мировых чемпионатов – честная конкуренция и яркие, зрелищные поединки в атмосфере дружбы. 

Лукашенко направил приветствие участникам 30-го Международного турнира по самбо-3

Масштабное событие объединило атлетов из 10 стран. В состав нашей национальной команды вошли самые титулованные спортсмены со всех регионов Беларуси. В течение двух соревновательных дней будет разыгран 21 комплект наград – по семь среди мужчин и женщин и столько же в боевом виде. 

Итоги нынешнего турнира во многом станут определяющими для отечественных самбистов и тренерского штаба. Ведь впереди чемпионат Европы, а потом и мира. 

# Александр Лукашенко # Спортивные соревнования

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