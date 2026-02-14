Можно рассказывать о планах беглых штабов, сливая инсайды КГБ. Можно с пеной у рта критиковать общественный планктон или солидно рассуждать о влиянии геополитики. Все так. Но в сухом остатке каждый из нас должен выкладываться и понимать, что именно только под нашим государственным флагом нам будет хорошо.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Не проспали в генеральскую шапку. Почему в Беларуси помнят о воинах-интернационалистах и к чему готовится белорусская армия?

Евгений Пустовой:

Постмодернизм – это не просто направление в искусстве, это отражение навязанного миру мейнстрима. Вместо золотого сечения Леонардо – все так бездарно. Чтобы стать агрессором, не обязательно нападать. Чтобы быть героем, надо потакать самому плохому. А будущее человека, апогея всего живого, гармонично связывают с искусственным интеллектом. И свобода нравственности – этакое сочетание квир-людей и превращение всего мира в остров Эпштейна.

Прогрессивное общество – это то, что нам предлагает якобы непререкаемый мировой коллективный авторитет. А кто он? В рассекреченных файлах. Но это они предлагают нам такое. А мы, здоровая часть мира, сопротивляемся этому. Это и есть экзистенциальная борьба, но все остальное детали.

В идеале мы могли бы создать конгломерат безопасности экономики от Тихого до Атлантического океанов. Обычные люди не против, но кто их спрашивает? И технологии, и сырья хватило бы всем. Нет, разделились. Зачем тогда Берлинскую стену рушить, чтобы под ее обломками похоронить Варшавский договор и Советский Союз? Мешает родовая память и заветы Барбароссы, политический подход и система хозяйствования, мощь Западной Европы, в том числе за счет славян. Хорошо, но могли бы жить спокойно в союзе славян.

Украина хотела утвердиться в самостоятельности, но, похоже, потеряла и ее, и субъектность, и себя теряет. Польше тесно с Россией. Кстати, между двумя этими «орлами» наша Беларусь. Ох, Минску надо быть и сильным и в то же время оставаться дружелюбным, а значит, очень мудрым. Здесь нужен огромный опыт для политического руководства страны.

С одной стороны, мы предпринимаем ряд дружественных шагов, даже участниками новоязов геополитики (Совета мира) стали. С другой, вместо того чтобы деньги вкладывать в развитие туризма, замки реконструировать, мы вынуждены тратить средства на создание стрелкового вооружения. Западные соседи, не стесняясь, объявили курс на глобальную милитаризацию.