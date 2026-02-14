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Белоруска Василина Хондошко заняла 4-е место на этапе Кубка мира по синхронному плаванию

14 февраля 2026 17:29
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Новый сезон стартовал у представителей синхронного плавания этапом Кубка мира – впервые в истории он проходит в Колумбии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Борьбу за награды ведет и наша Василина Хондошко.

Она остановилась в шаге от пьедестала по итогам технического соло. За свое выступление соотечественница получила 224,05 балла – это четвертый результат. От бронзы лидера белорусской сборной отделили без малого 8,5 пунктов. Однако шанс на медаль еще есть! В ночь с воскресенья на понедельник (15-16 февраля) Хондошко представит произвольную программу. Всего в Медельине собрались более 100 спортсменов из 20 стран, которые определяют сильнейших в 11 дисциплинах.

# Синхронное плавание # Василина Хондошко

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