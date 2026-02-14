Прямой эфир

Андрей Лошко помог «Коачелле» разгромить «Тусон» в матче АХЛ

14 февраля 2026 17:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Андрей Лошко провел едва ли не лучший матч в карьере Американской хоккейной лиги и помог «Коачелле» на домашнем льду разгромить «Тусон» со счетом 6:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Уже на пятой минуте он подхватил шайбу и, не медля ни секунды, отправил ее в ворота соперников. 

В заключительной 20-минутке уроженец Жлобина помог отличиться партнерам по команде, записав в свой актив еще два ассиста. По итогам встречи нападающий заработал показатель полезности +3, был признан первой звездой и впервые набрал три очка за игру. В текущем розыгрыше у Андрея 12 баллов.

Также минувшей ночью за свои клубы на лед выходили Илья Протас, Владислав Колячонок и Егор Сидоров, но изменить статистику они не сумели.

# Хоккей # Андрей Лошко

Другие новости рубрики

Все новости
Завершился групповой этап традиционного футбольного турнира «Зимний кубок»
13 февраля 2026 20:20

Завершился групповой этап традиционного футбольного турнира «Зимний кубок»

168 биатлонистов принимают участие в финальном этапе «Снежного снайпера» в Раубичах
13 февраля 2026 20:07

168 биатлонистов принимают участие в финальном этапе «Снежного снайпера» в Раубичах

Финал республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер» принимают Раубичи
13 февраля 2026 17:30

Финал республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер» принимают Раубичи