Андрей Лошко помог «Коачелле» разгромить «Тусон» в матче АХЛ

Андрей Лошко провел едва ли не лучший матч в карьере Американской хоккейной лиги и помог «Коачелле» на домашнем льду разгромить «Тусон» со счетом 6:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Уже на пятой минуте он подхватил шайбу и, не медля ни секунды, отправил ее в ворота соперников.

В заключительной 20-минутке уроженец Жлобина помог отличиться партнерам по команде, записав в свой актив еще два ассиста. По итогам встречи нападающий заработал показатель полезности +3, был признан первой звездой и впервые набрал три очка за игру. В текущем розыгрыше у Андрея 12 баллов.

Также минувшей ночью за свои клубы на лед выходили Илья Протас, Владислав Колячонок и Егор Сидоров, но изменить статистику они не сумели.