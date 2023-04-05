«Воспитаем новую плеяду журналистов». Как будут готовить работников медиа, рассказал генеральный директор СТВ

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим информационный террор против Беларуси и правду в интернете. В гостях генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко и помощник Главы Чеченской Республики, министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Григорий Азаренок, СТВ:
Были уже на журфаке. Какие у нас дальше стратегии, планы, идеи, инициативы?
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Создан наблюдательный совет на нашем журфаке БГУ, возглавляет этот комитет министр информации Республики Беларусь Владимир Перцов. Было два заседания. Уже обсуждаем практические аспекты нашей деятельности. Абсолютно правильно было сказано Президентом, что надо готовить новое молодое поколение. Выступили с таким предложением, что молодежь надо максимально интегрировать в процесс чуть ли не с первого курса на уровне факультетов. Потом какие-то практические семинары проводить, чтобы они сразу окунулись в нашу среду. Чтобы они понимали, куда они идут. Что они делают. Чтобы мы на ранних стадиях могли понимать, что каждому из студентов ближе, какое направление в журналистике. Кто-то в политику идет, кто-то в социалку. Для того, чтобы человек сразу погрузился и со 2-3 курса уже начал практически работать в наших СМИ. Когда будет такая больше практическая ситуация, тогда мы и воспитаем новую плеяду журналистов.
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