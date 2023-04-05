«Воспитаем новую плеяду журналистов». Как будут готовить работников медиа, рассказал генеральный директор СТВ

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим информационный террор против Беларуси и правду в интернете. В гостях генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко и помощник Главы Чеченской Республики, министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Григорий Азаренок, СТВ:

Были уже на журфаке. Какие у нас дальше стратегии, планы, идеи, инициативы?