Ахмед Дудаев: жители Чеченской Республики безгранично уважают Президента Беларуси

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим информационный террор против Беларуси и правду в интернете. В гостях генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко и помощник Главы Чеченской Республики, министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Ахмед Дудаев, помощник Главы Чеченской Республики, министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации:

Жители Чеченской Республики, мы постоянно подчеркиваем этот факт, безгранично уважают Президента Беларуси. Мы чувствуем этот характер, дух, который нам близок. Здесь большое уважение ко всем гражданам Беларуси, в частности к Президенту. С огромным удовольствием при первой возможности, надеюсь, у нас получится туда приехать. Кроме того, я регулярно рядом с Рамзаном Ахматовичем. Я слышу за кадром, какой оценки, какого мнения он о Президенте Беларуси, жителях республики. Огромное уважение, с большим удовольствием готовы взаимодействовать и совершать взаимные визиты.

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