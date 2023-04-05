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Ахмед Дудаев: жители Чеченской Республики безгранично уважают Президента Беларуси

05 апреля 2023 19:57
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим информационный террор против Беларуси и правду в интернете. В гостях генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко и помощник Главы Чеченской Республики, министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Ахмед Дудаев: жители Чеченской Республики безгранично уважают Президента Беларуси-1

Ахмед Дудаев, помощник Главы Чеченской Республики, министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации:
Жители Чеченской Республики, мы постоянно подчеркиваем этот факт, безгранично уважают Президента Беларуси. Мы чувствуем этот характер, дух, который нам близок. Здесь большое уважение ко всем гражданам Беларуси, в частности к Президенту. С огромным удовольствием при первой возможности, надеюсь, у нас получится туда приехать. Кроме того, я регулярно рядом с Рамзаном Ахматовичем. Я слышу за кадром, какой оценки, какого мнения он о Президенте Беларуси, жителях республики. Огромное уважение, с большим удовольствием готовы взаимодействовать и совершать взаимные визиты.

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# Международное сотрудничество # общество # Ахмед Дудаев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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