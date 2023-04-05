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«Я уже не говорю про пересадку органов! Мы многое можем!» Какие задачи поставил Лукашенко по медицине?

05 апреля 2023 18:47
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Новости Беларуси. Одна из важнейших задач здравоохранения – четкая работа по раннему выявлению факторов риска заболеваний и их предупреждение. На это в Послании народу и парламенту ориентировал глава государства медиков страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здоровые люди – значит здоровая нация. В этом направлении делается немало. Действуют специальные скрининговые программы, модернизируются учреждения здравоохранения. Не только в столице, районных центрах, но и на селе – ФАПы. Кроме этого, строятся и абсолютно новые объекты.

Тему продолжит Виктор Пралич.

«Я уже не говорю про пересадку органов! Мы многое можем!» Какие задачи поставил Лукашенко по медицине?-1

Стерильная чистота, яркий свет операционных ламп и хирургические мониторы. Так после модернизации выглядит операционный блок 3-й Гомельской городской больницы. Первая его очередь была введена в феврале 2021-го. За 2022 год в двух новых залах врачи уже провели более 1 500 операций. Сегодня медицинский блок полностью готов к работе. А это еще плюс пять операционных и две палаты.

«Я уже не говорю про пересадку органов! Мы многое можем!» Какие задачи поставил Лукашенко по медицине?-4

Иван Худяков, главный врач Гомельской городской клинической больницы № 3:
Проведена полная реконструкция, модернизация, оснащение новейшим современным оборудованием, открываются палаты пробуждения, которых ранее не было в учреждении, что также позволит повысить качество оказания медицинской помощи. И то оборудование, которое было закуплено, также будет направлено на улучшение качества оказания медицинской помощи населению Гомеля и Гомельского района.

«Я уже не говорю про пересадку органов! Мы многое можем!» Какие задачи поставил Лукашенко по медицине?-7

Операционную не только капитально отремонтировали, но и оснастили современным оборудованием. Закуплены наркозно-дыхательные и аппараты ИВЛ, лапароскопические стойки. Теперь гомельские медики смогут помочь еще большему количеству пациентов. За последние полтора года в больницах области установили 8 компьютерных томографов. В 2022 году открыли роддом в Петрикове и новые корпуса Гомельской больницы скорой медицинской помощи. В планах на 2023-й – модернизация еще двух крупных медучреждений – кардиоцентра и областной клинической больницы. Здоровая нация – здоровое государство. Это то, о чем во время Послания народу и парламенту говорил Президент. Александр Лукашенко ориентирует всю вертикаль здравоохранения на создание равных условий для всех.

«Я уже не говорю про пересадку органов! Мы многое можем!» Какие задачи поставил Лукашенко по медицине?-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо, чтобы в участковых больницах наших старушек и стариков, в районных больницах видели мы. Туда надо прежде всего посмотреть. Там основной наш люд, который мы должны лечить, если мы хотим равенства и справедливости и хотим считаться социальным государством. Ведь мы многое можем. Я уже не говорю про пересадку органов, протезирование. Чего стоит ДНК-вакцина для лечения опухоли головного мозга и лимфомы у детей. Более 20 деток уже проходят эту терапию и получили шанс на выздоровление. Вместе с россиянами разработали и успешно применяем спинальные системы для хирургического лечения тяжелых деформаций и повреждений позвоночника. Безусловно, эти и другие разработки должны внедряться максимально и использоваться. И в больших городах, и в районных центрах. Все объекты здравоохранения страны должны быть образцом комфорта и стерильности. Губернаторы и министр обязаны держать этот вопрос на жесточайшем контроле.

Капитальный ремонт и переоснащение медучреждений – дело важное. Но развитие медицины – это и строительство новых объектов.

«Я уже не говорю про пересадку органов! Мы многое можем!» Какие задачи поставил Лукашенко по медицине?-13

Это здание на окраине Орши – будущая поликлиника. Приближают ее открытие, а запланировано оно на конец года, более 120 специалистов. Работают комплексно: что называется, по всем фронтам. Штукатурят, проводят инженерные коммуникации, красят.

«Я уже не говорю про пересадку органов! Мы многое можем!» Какие задачи поставил Лукашенко по медицине?-16

Андрей Липинский, начальник участка Оршанского стройтреста № 18:
Состоит из трех корпусов – женского, детского и общего отделения. Соединены между собой коридорами. При нормализации погодных условий будем заниматься уже благоустройством и фасадами.

Врачи за смену смогут принимать до 650 пациентов. Здесь будет сосредоточено самое современное и высокотехнологическое оборудование. Социальный объект – нужный и долгожданный для горожан. Микрорайон постоянно растет. Планируется, что обслуживать учреждение будет около 30 тысяч оршанцев. Что значительно разгрузит остальные поликлиники города.

«Я уже не говорю про пересадку органов! Мы многое можем!» Какие задачи поставил Лукашенко по медицине?-19

Будет удобно всем: и взрослым, и детям. Не нужно будет ехать, находиться рядом – это будет значительно лучше.

«Я уже не говорю про пересадку органов! Мы многое можем!» Какие задачи поставил Лукашенко по медицине?-22

Большое здание, микрорайон большой, много молодежи, много взрослого населения.

Социальная справедливость – одно из условий сохранения независимости и суверенитета страны. Это подчеркнул Президент во время Послания к народу и парламенту. Медицина, доступная для каждого, – одна из гарантий справедливости, а значит и стабильности в обществе.

# Медицина # общество # Иван Худяков # Виктор Пралич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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