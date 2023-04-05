«Я уже не говорю про пересадку органов! Мы многое можем!» Какие задачи поставил Лукашенко по медицине?

Новости Беларуси. Одна из важнейших задач здравоохранения – четкая работа по раннему выявлению факторов риска заболеваний и их предупреждение. На это в Послании народу и парламенту ориентировал глава государства медиков страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здоровые люди – значит здоровая нация. В этом направлении делается немало. Действуют специальные скрининговые программы, модернизируются учреждения здравоохранения. Не только в столице, районных центрах, но и на селе – ФАПы. Кроме этого, строятся и абсолютно новые объекты. Тему продолжит Виктор Пралич.

Стерильная чистота, яркий свет операционных ламп и хирургические мониторы. Так после модернизации выглядит операционный блок 3-й Гомельской городской больницы. Первая его очередь была введена в феврале 2021-го. За 2022 год в двух новых залах врачи уже провели более 1 500 операций. Сегодня медицинский блок полностью готов к работе. А это еще плюс пять операционных и две палаты.

Иван Худяков, главный врач Гомельской городской клинической больницы № 3:

Проведена полная реконструкция, модернизация, оснащение новейшим современным оборудованием, открываются палаты пробуждения, которых ранее не было в учреждении, что также позволит повысить качество оказания медицинской помощи. И то оборудование, которое было закуплено, также будет направлено на улучшение качества оказания медицинской помощи населению Гомеля и Гомельского района.

Операционную не только капитально отремонтировали, но и оснастили современным оборудованием. Закуплены наркозно-дыхательные и аппараты ИВЛ, лапароскопические стойки. Теперь гомельские медики смогут помочь еще большему количеству пациентов. За последние полтора года в больницах области установили 8 компьютерных томографов. В 2022 году открыли роддом в Петрикове и новые корпуса Гомельской больницы скорой медицинской помощи. В планах на 2023-й – модернизация еще двух крупных медучреждений – кардиоцентра и областной клинической больницы. Здоровая нация – здоровое государство. Это то, о чем во время Послания народу и парламенту говорил Президент. Александр Лукашенко ориентирует всю вертикаль здравоохранения на создание равных условий для всех.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо, чтобы в участковых больницах наших старушек и стариков, в районных больницах видели мы. Туда надо прежде всего посмотреть. Там основной наш люд, который мы должны лечить, если мы хотим равенства и справедливости и хотим считаться социальным государством. Ведь мы многое можем. Я уже не говорю про пересадку органов, протезирование. Чего стоит ДНК-вакцина для лечения опухоли головного мозга и лимфомы у детей. Более 20 деток уже проходят эту терапию и получили шанс на выздоровление. Вместе с россиянами разработали и успешно применяем спинальные системы для хирургического лечения тяжелых деформаций и повреждений позвоночника. Безусловно, эти и другие разработки должны внедряться максимально и использоваться. И в больших городах, и в районных центрах. Все объекты здравоохранения страны должны быть образцом комфорта и стерильности. Губернаторы и министр обязаны держать этот вопрос на жесточайшем контроле. Капитальный ремонт и переоснащение медучреждений – дело важное. Но развитие медицины – это и строительство новых объектов.

Это здание на окраине Орши – будущая поликлиника. Приближают ее открытие, а запланировано оно на конец года, более 120 специалистов. Работают комплексно: что называется, по всем фронтам. Штукатурят, проводят инженерные коммуникации, красят.

Андрей Липинский, начальник участка Оршанского стройтреста № 18:

Состоит из трех корпусов – женского, детского и общего отделения. Соединены между собой коридорами. При нормализации погодных условий будем заниматься уже благоустройством и фасадами. Врачи за смену смогут принимать до 650 пациентов. Здесь будет сосредоточено самое современное и высокотехнологическое оборудование. Социальный объект – нужный и долгожданный для горожан. Микрорайон постоянно растет. Планируется, что обслуживать учреждение будет около 30 тысяч оршанцев. Что значительно разгрузит остальные поликлиники города.

Будет удобно всем: и взрослым, и детям. Не нужно будет ехать, находиться рядом – это будет значительно лучше.