«Такое ощущение, что они просто балуются». Почему некоторые белорусы не ценят мир в стране? Мнение

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В голову даже не вмещается. Люди живут в благополучной стране, а у нас она благополучная. Мир сохраняет наш Президент, силовые структуры отрабатывают очень четко. И находятся люди, которые, такое ощущение, это не ценят. Или они уже настолько привыкли к тому, что у нас светлое небо, нет войны, есть социальная поддержка государства?! Такое ощущение, что они просто балуются. Как дети малые балуются с огнем. В конце концов, когда их берут уже наши спецслужбы, они потом включают: ну да, на самом деле я не подозревал, что это так сложно. Ну что вы, дети малые? Вы что там, одурманены чем-то? Нет. Вы привыкли к хорошему, этого просто не цените.

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