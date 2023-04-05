Почему была создана партия «Белая Русь» и какие задачи перед ней стоят? Ответил Александр Осенко

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Триггером для создания этой партии, на мой взгляд, является именно 2020 год. Все мы тогда прекрасно понимаем, что некое нечто пыталось взбудоражить и взять на себя ответственность за целый народ, пренебрегая всеми теми достижениями, которые были сделаны в новейшей истории Беларуси с Президентом. Тогда получилось таким образом, я это чувствую по себе, мы тогда с ребятами приехали на площадь поддержать нашего лидера, и было понятно, что нам надо более активно демонстрировать свою гражданскую позицию, а не отсиживаться. И витал в воздухе вопрос об общественном объединении «Белая Русь»: как нам реорганизоваться в партию?

Но дело пошло не о реорганизации, а о создании партии с нуля. Да, члены «Белой Руси» там присутствуют. Вот, в принципе, мы строим нашу партию. Она уже зарегистрирована, прошел съезд, но, как сказал Президент, мы себя не позиционируем как партия власти. Раньше КПСС была над государственной властью, а тут идет речь о том, чтобы партия «Белая Русь» поддерживала государственную политику, чтобы государство опиралось на партию, чтобы мы создали кадровый резерв, выявляли инициативных государственников, чтобы мы могли отстаивать интересы патриотов Беларуси.

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