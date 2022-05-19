Воскресенский: если змагары хотят повоевать, в финале будут поломанные судьбы, искалеченные жизни, заплаканные матери

«Санкции – наш резерв», – сказал 19 мая Президент Беларуси. Лукашенко ставит на место союзников. Саммит ОДКБ получился насыщенным. Главный посыл белорусского лидера – поодиночке сомнут. Услышали ли партнеры? Об этом и не только говорили во время стрима «Азаренок. Напрямую». В гостях Петр Петровский, Юрий Воскресенский и легендарный Дмитрий «Гоблин» Пучков.
Юрий Воскресенский, политолог:
Если провести актуальные параллели с тем, что происходит сейчас на наших южных границах, то можно привести желание вот этих змагаров, которыми управляют, как марионетками, и их финал с так сказать сидельцами, защитниками Мариуполя, защитниками «Азова», которые сидели там в подземелье. Каждый день мы наблюдали там эфиры то ли Волыны, то ли Калины, то ли еще каких-то спикеров, которые рассказывали, что Мариуполь не будет никогда сдан, «Азов» не будет сдан и так далее. Но финал предсказуем. Это поломанные судьбы, искалеченные жизни, заплаканные матери. Поэтому если змагары хотят повоевать, в финале их будет ждать то, что я озвучил выше. И сегодня Президент на совещании сказал, описывая в том числе перспективы тех, кто стрелочками рисует какие-то движения в направлении Беларуси.
Мы же все слышали, вы слышали, что мы разжились комплексом С-400 и ракетами «Искандер». Комплекс С-400 на сегодня один из самых современных в мире зенитно-ракетный комплекс. Он перехватывает цели от пяти метров. Например, хваленая американская система Patriot перехватывает цели от 60 метров только. Он перехватывает гиперзвуковые цели, он поражает боевые летательные всякого рода аппараты: от беспилотников до стратегических бомбардировщиков. От 400 километров в радиусе. Соответственно, один такой дивизион полностью закрывает территорию Беларуси.
Но во второй части Президент сказал про «Искандеры», которые идут в паре. Вообще, система С-400, «Искандер» и «Бастион» (это противокорабельный, у нас нет выхода к морю, хотя кто-то нам грозил шестым флотом США когда-то), вот эта система называется, американцы ее называют, я специально порылся в Сети и в документах, «зона запрета доступа» A2/AD.
Юрий Воскресенский:
Вот это сочетание С-400 плюс «Искандер» плюс «Бастион». В данном нашем случае С-400 плюс «Искандер». Таким образом, «Искандер» – это уже оружие, которое дополняет С-400, действует на упреждение, подавляет все цели ПВО, ПРО противника, места скопления техники, аэродромы и так далее. Вы помните, можно вспомнить слова Вольфовича, который сказал нам, что в случае нападения мы будем не только защищаться, но и атаковать. И атаковать у нас уже есть чем. И вот этот «Искандер» не может на сегодня перехватить никакая система ПРО и ПВО. Поэтому сейчас у нас, сегодня уже белорусское государство сделало ход на упреждение и обеспечило вот эту «зону запрета доступа», A2/AD, как называют ее американцы, полностью на территории Беларуси.
Я вспоминаю обращение Президента, вы помните, в Послании белорусскому народу, он спросил: готовы ли вы, белорусы, платить за свою обороноспособность? Но с учетом того, что более 80 % проголосовало и поддержало после его слов вынесенный на референдум проект Конституции, ответ очевиден. Так вот эта обороноспособность на сегодня, на 19 мая, у нас обеспечена. Полностью закрытая зона для всех видов и для всех желающих посетить нашу территорию не в качестве туристов.
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