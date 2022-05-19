Воскресенский: если змагары хотят повоевать, в финале будут поломанные судьбы, искалеченные жизни, заплаканные матери

«Санкции – наш резерв», – сказал 19 мая Президент Беларуси. Лукашенко ставит на место союзников. Саммит ОДКБ получился насыщенным. Главный посыл белорусского лидера – поодиночке сомнут. Услышали ли партнеры? Об этом и не только говорили во время стрима «Азаренок. Напрямую» . В гостях Петр Петровский, Юрий Воскресенский и легендарный Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Юрий Воскресенский, политолог:

Если провести актуальные параллели с тем, что происходит сейчас на наших южных границах, то можно привести желание вот этих змагаров, которыми управляют, как марионетками, и их финал с так сказать сидельцами, защитниками Мариуполя, защитниками «Азова», которые сидели там в подземелье. Каждый день мы наблюдали там эфиры то ли Волыны, то ли Калины, то ли еще каких-то спикеров, которые рассказывали, что Мариуполь не будет никогда сдан, «Азов» не будет сдан и так далее. Но финал предсказуем. Это поломанные судьбы, искалеченные жизни, заплаканные матери. Поэтому если змагары хотят повоевать, в финале их будет ждать то, что я озвучил выше. И сегодня Президент на совещании сказал, описывая в том числе перспективы тех, кто стрелочками рисует какие-то движения в направлении Беларуси.

Мы же все слышали, вы слышали, что мы разжились комплексом С-400 и ракетами «Искандер». Комплекс С-400 на сегодня один из самых современных в мире зенитно-ракетный комплекс. Он перехватывает цели от пяти метров. Например, хваленая американская система Patriot перехватывает цели от 60 метров только. Он перехватывает гиперзвуковые цели, он поражает боевые летательные всякого рода аппараты: от беспилотников до стратегических бомбардировщиков. От 400 километров в радиусе. Соответственно, один такой дивизион полностью закрывает территорию Беларуси.

Но во второй части Президент сказал про «Искандеры», которые идут в паре. Вообще, система С-400, «Искандер» и «Бастион» (это противокорабельный, у нас нет выхода к морю, хотя кто-то нам грозил шестым флотом США когда-то), вот эта система называется, американцы ее называют, я специально порылся в Сети и в документах, «зона запрета доступа» A2/AD.