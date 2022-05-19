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«У нас не было ни колец, ничего. Мы и так были счастливы». История брака Куконенко, который продлился всего 8 месяцев

19 мая 2022 19:03
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«Первым делом самолеты, а у меня еще и ты». Эту фразу Никита Куконенко неизменно повторял своей супруге. Они познакомились еще в третьем классе. Некоторое время учились в одном кадетском училище. Их пути постоянно пересекались. Позже, когда оба стали курсантами, а Татьяна поступила в Академию МВД, потеряли друг друга из поля зрения. Настойчивый Никита разыскал будущую супругу через социальные сети.

«У нас не было ни колец, ничего. Мы и так были счастливы». История брака Куконенко, который продлился всего 8 месяцев-1

Браку Татьяны и Никиты суждено было продлиться восемь месяцев. Расписались скромно, никому не сообщали. Торжество решили перенести на лето, но судьба решила иначе. Свадебное платье Татьяне надеть так и не пришлось.

«У нас не было ни колец, ничего. Мы и так были счастливы». История брака Куконенко, который продлился всего 8 месяцев-4

Татьяна Куконенко, супруга:
Об этом знали буквально пару человек. Он просто очень хотел красивую свадьбу. Он говорит: у меня и моей жены должно быть все самое лучшее. Об этом знали только наши мамы и его командир эскадрильи. Я была в гольфе и вельветовом сарафане, он был в шортах и майке. Мы пришли тогда к заведующей, по субботам не расписывали. Расписывали по пятницам. Но он как-то договорился: поймите, военные, курсанты еще. Мы пришли в зал, а точнее в комнату, в ее кабинет, расписались. Она говорит: становитесь в центр комнаты. Поставила нас, зачитала речь, которую читают для всех бракосочетающихся на торжественном мероприятии. Потом мы просто поцеловались, у нас не было ни колец, ничего. Мы и так были счастливы.

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# Некролог # общество # Татьяна Куконенко # Никита Куконенко # Фотофакт

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