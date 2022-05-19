Пётр Петровский: Казахстану придётся пройти путь, как прошла Россия в нулевые-десятые годы

Григорий Азаренок, СТВ: Я думаю, все поймут, о ком мы сейчас говорим, но когда вас спасают в буквальном смысле от того, чтобы вам отрезали голову головорезы исламистские, если можно так сказать, а через два месяца вы вдруг проявляете какую-то свою особую позицию и дистанцируетесь от действий союзника, который только что вас спас, это просто, грубо говоря, не по-пацански.

«Санкции – наш резерв», – сказал 19 мая Президент Беларуси. Лукашенко ставит на место союзников. Саммит ОДКБ получился насыщенным. Главный посыл белорусского лидера – поодиночке сомнут. Услышали ли партнеры? Об этом и не только говорили во время стрима «Азаренок. Напрямую» . В гостях Петр Петровский, Юрий Воскресенский и легендарный Дмитрий «Гоблин» Пучков.

«Британцы, американцы до сих пор рулят внутри»

Петр Петровский, политолог:

А какое тут может быть по-пацански, если государство, которое так поступает... Когда я в столице этого государства был, там все на глиняных ногах, как говорится. Идешь, там это… Ну, у нас Парк высоких технологий. Говорю: сколько вы зарабатываете в Парке? А мы не зарабатываем ничего, это для красоты. Имеются деревни картонные, вот если политика картонная, союзничество картонное, то этому государству, мне кажется, надо опасаться за свое будущее. Почему у него такая позиция? Британцы, американцы до сих пор рулят внутри.

Григорий Азаренок:

Неужели верят, что помогут? Неужели до сих пор верят, что в чем-то помогут?

У них меньшинство определяет жизнь большинства

Петр Петровский:

Да просто-напросто они сидят на одних и тех же денежных потоках. Вот и все. Для некоторых чиновников в этих государствах выгоднее, получая деньги, покупать какие-то дачи, какие-то виллы в Лондоне и Швейцарии и считать, что они будут рулить [неразборчиво – прим. ред.], но не получится так. Потому что Китай с одной стороны и Россия…

Григорий Азаренок:

Не будем мы уже тут вилять, мы говорим о Казахстане, понятно. И я, сейчас в защиту скажу, был там, военные все всё понимают, они все за наш союз. Белорусы, русские – спасибо и так далее. Вот, это все нам извне привнесли. Ну и что?

Петр Петровский:

Так все население практически такое. Там как у нас сведамітых змагароў такое количество, так и у них такое же количество, только в чем проблема наша? В том, что у нас какой народ, такая и власть. А у них получается, как какое-то меньшинство определяет жизнь большинства. Ну что, Казахстану придется пройти путь, наверное, как прошла Россия в нулевые-десятые годы. То есть национализация, суверенизация внешней и внутренней политики, отказ от раболепия перед Западом. Хватит ездить отдыхать в Ниццу.