«Искандеры» теперь и до Щецина долетят». Петровский о новом вооружении Беларуси

Григорий Азаренок, СТВ: Была новость на канале «Пул Первого»: Беларусь закупила у России С-400 и «Искандеры», и интенсивнее пойдет производство собственной ракеты. Я помню, я когда-то, еще года два назад, на испытания этой ракеты ездил, снимал, на полигон под Туровом, по-моему. Скажите, важная это новость сейчас, в современном геополитическом противостоянии?

Петр Петровский, политолог:

Для нас это не просто важная новость, это фактически революция в нашем ракетостроении. Потому что то, что мы делали своими силами на протяжении больше 5-10 лет, «Полонезы» – первое поколение, потом второе, потом ракета. И теперь Российская Федерация подключается к нашей собственной ракете, передает нам опыт. Это сродни тому, как – правда, в меньших масштабах – СССР передал Китаю ядерное оружие. Фактически это то же самое, только происходит здесь. Мы как самый близкий союзник, самый глубокий союзник Российской Федерации получаем лучшие технологии. Для чего мы это получаем? Мы находимся на фронтире. Посмотрите, что делается.

Все помним, как на минских всяких диалогах все хихикали: вот, да никто, НАТО не нападет, ничего не будет. А что получается? Накачивают оружием, привозят каких-то армейцев. Бундесвер уже в Прибалтике, американцы – в Польше. И все на приграничных зонах. Вспомним вот этих всех сепаратистов, незаконного […], поляков этих, раскольников. Борисы и другие. Они в августе 2020 года в своих газетах писали, что, ну, если там вдруг на Беларусь кто-то нападет, то почему бы нам не оттяпать как минимум Гродненскую область? И прямо обосновывали. Но это же тогда никакого никогда не будет Сувалкского коридора сейчас. Я думаю, много-много раз они будут думать. Раньше «Полонезы» наши долетали до Варшавы. А «Искандеры» теперь и до Щецина долетят, как говорится.