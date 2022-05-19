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«Искандеры» теперь и до Щецина долетят». Петровский о новом вооружении Беларуси

19 мая 2022 18:08
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«Санкции – наш резерв», – сказал 19 мая Президент Беларуси. Лукашенко ставит на место союзников. Саммит ОДКБ получился насыщенным. Главный посыл белорусского лидера – поодиночке сомнут. Услышали ли партнеры? Об этом и не только говорили во время стрима «Азаренок. Напрямую». В гостях Петр Петровский, Юрий Воскресенский и легендарный Дмитрий «Гоблин» Пучков.  

Григорий Азаренок, СТВ:  
Была новость на канале «Пул Первого»: Беларусь закупила у России С-400 и «Искандеры», и интенсивнее пойдет производство собственной ракеты. Я помню, я когда-то, еще года два назад, на испытания этой ракеты ездил, снимал, на полигон под Туровом, по-моему. Скажите, важная это новость сейчас, в современном геополитическом противостоянии?  

«Искандеры» теперь и до Щецина долетят». Петровский о новом вооружении Беларуси-1

Петр Петровский, политолог:  
Для нас это не просто важная новость, это фактически революция в нашем ракетостроении. Потому что то, что мы делали своими силами на протяжении больше 5-10 лет, «Полонезы» – первое поколение, потом второе, потом ракета. И теперь Российская Федерация подключается к нашей собственной ракете, передает нам опыт. Это сродни тому, как – правда, в меньших масштабах – СССР передал Китаю ядерное оружие. Фактически это то же самое, только происходит здесь. Мы как самый близкий союзник, самый глубокий союзник Российской Федерации получаем лучшие технологии. Для чего мы это получаем? Мы находимся на фронтире. Посмотрите, что делается.  

Все помним, как на минских всяких диалогах все хихикали: вот, да никто, НАТО не нападет, ничего не будет. А что получается? Накачивают оружием, привозят каких-то армейцев. Бундесвер уже в Прибалтике, американцы – в Польше. И все на приграничных зонах. Вспомним вот этих всех сепаратистов, незаконного […], поляков этих, раскольников. Борисы и другие. Они в августе 2020 года в своих газетах писали, что, ну, если там вдруг на Беларусь кто-то нападет, то почему бы нам не оттяпать как минимум Гродненскую область? И прямо обосновывали. Но это же тогда никакого никогда не будет Сувалкского коридора сейчас. Я думаю, много-много раз они будут думать. Раньше «Полонезы» наши долетали до Варшавы. А «Искандеры» теперь и до Щецина долетят, как говорится.  

«Искандеры» теперь и до Щецина долетят». Петровский о новом вооружении Беларуси-4

Григорий Азаренок:  
Да. И это в рамках того геополитического противостояния, которое сейчас происходит. Уже и секретарь Совбеза, и наш Президент неоднократно говорили, что будет нанесен непоправимый ущерб государствам-агрессорам. А это не будет ни Вильнюса, ни Варшавы, ни Киева. Если будет надо, и Берлина. В том числе у нас есть и союзник – Российская Федерация с ядерным оружием.  

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Петр Петровский # Александр Лукашенко # Александр Вольфович # Фотофакт

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