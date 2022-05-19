«Когда немцы к нам приехали и посмотрели, они ахали и охали». Как в Беларуси решали земельный вопрос, рассказал Лукашенко

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В сфере строительства это мастерская советского периода, все приезжали сюда учиться, как надо хорошо строить. Мы и, по-моему, Питер были передовиками в этом плане. Мы сохранили это все. Компетенции повысили, добавили многое. Если нужно, спроектируем, под ключ построим. Надо отдельное здание – пожалуйста, если вас это заинтересует. Особенно надо посмотреть, наверное, нижегородцы уже пришли к этому, надо сельское хозяйство в порядок приводить, начиная с агрогородков. Надо деревню спасать, создавать нормальные условия для жизни людей. Посмотрите какой-нибудь агрогородок, если вам он понравиться, мы готовы поучаствовать, спроектировать и вместе с вами или мы сами можем построить вам подобный агрогородок и все производство вокруг него. Без того, как показать людям, как надо на селе работать, вы не обойдетесь.

То есть вот эти маяки, мы с этого начинали или продолжали советскую практику, в каждой области мы создали сельхозпроизводство крупнотоварное, мы основываемся на крупнотоварном производстве, мы не мельчили, землю сельхозназначений не приватизировали и не поделили ее на куски и в этом выигрываем. Когда немцы к нам приехали и посмотрели, они ахали и охали: если б нам. Я помню эту встречу. Я на них смотрю: слушайте, вы же нас учили все поделить и фермерам раздать. И мне немец говорит: ни в коем случае. Вот, говорит, 10, 20 тысяч гектаров, это можно работать прибыльно. А у вас сколько? 37 гектаров. Ну что на 37 гектарах можно произвести и как ты будешь конкурировать? Поэтому эти крупнотоварные производства, если вас заинтересует, пожалуйста, можем вам оказать поддержку. Притом, скажу откровенно, за нами ходить не надо, если мы договорились, скажете: в том направлении надо построить, мы все это сделаем сами: от изысканий, проекта до сдачи объекта. И гарантирую, что это будет значительно дешевле не только с аналогами, с зарубежными стройками, но и российскими. Трудно будет россиянам, компаниям с нами конкурировать. В этом плане мы не избалованы.

Читайте также:

«Можем, а нечем посеять». Лукашенко рассказал, как у него просили «мешок зерна» для Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области в Минске: у нас уже есть решения по созданию новых совместных предприятий

Они во многом нас подтолкнули. Лукашенко о главном «резерве» сотрудничества с Россией