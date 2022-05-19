Пётр Петровский: Беларусь может быть либо диктатурой, либо никакой

«Санкции – наш резерв», – сказал 19 мая Президент Беларуси. Лукашенко ставит на место союзников. Саммит ОДКБ получился насыщенным. Главный посыл белорусского лидера – поодиночке сомнут. Услышали ли партнеры? Об этом и не только говорили во время стрима «Азаренок. Напрямую». В гостях Петр Петровский, Юрий Воскресенский и легендарный Дмитрий «Гоблин» Пучков. Григорий Азаренок, СТВ:

Недавно приняли закон о заочных судах, потому что это действительно важно. Во-первых, с практической точки зрения. Они, умудряясь призывать к войне против Беларуси, еще и барыжат здесь своим имуществом. Это уже, по-моему, вообще беспредел наглости.

Петр Петровский, политолог:

Не только барыжат. Они реально делают определенные преступления, совершают эти преступления. Почему мы не должны их привлекать к ответственности? Мы обязаны привлечь к ответственности. Но мы должны понимать следующее: те, кто в 2019, 2018 годах… Помню, как они кричали: «Расея нападзе на Беларусь, Расея анэксуе Беларусь, мы за суверэнітэт і незалежнасць». Хадзілі тут акцыі вялікія за суверэнітэт і незалежнасць. Теперь они против суверенитета и независимости. Григорий Азаренок:

Они изначально были. Петр Петровский:

Они скинули вот эту маску, и мы увидели: это коллаборационисты, предатели, которые готовы уничтожить собственную Беларусь. Я на их экстремистских каналах не раз говорил, что Беларусь может быть либо диктатурой, либо никакой. Нравится им, не нравится – они как это услышат, так бедные, аж в кусты.