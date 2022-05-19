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Пётр Петровский: Беларусь может быть либо диктатурой, либо никакой

19 мая 2022 19:28
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«Санкции – наш резерв», – сказал 19 мая Президент Беларуси. Лукашенко ставит на место союзников. Саммит ОДКБ получился насыщенным. Главный посыл белорусского лидера – поодиночке сомнут. Услышали ли партнеры? Об этом и не только говорили во время стрима «Азаренок. Напрямую». В гостях Петр Петровский, Юрий Воскресенский и легендарный Дмитрий «Гоблин» Пучков.  

Григорий Азаренок, СТВ:  
Недавно приняли закон о заочных судах, потому что это действительно важно. Во-первых, с практической точки зрения. Они, умудряясь призывать к войне против Беларуси, еще и барыжат здесь своим имуществом. Это уже, по-моему, вообще беспредел наглости.  

Пётр Петровский: Беларусь может быть либо диктатурой, либо никакой-1

Петр Петровский, политолог:  
Не только барыжат. Они реально делают определенные преступления, совершают эти преступления. Почему мы не должны их привлекать к ответственности? Мы обязаны привлечь к ответственности. Но мы должны понимать следующее: те, кто в 2019, 2018 годах… Помню, как они кричали: «Расея нападзе на Беларусь, Расея анэксуе Беларусь, мы за суверэнітэт і незалежнасць». Хадзілі тут акцыі вялікія за суверэнітэт і незалежнасць. Теперь они против суверенитета и независимости.  

Григорий Азаренок:  
Они изначально были.  

Петр Петровский:  
Они скинули вот эту маску, и мы увидели: это коллаборационисты, предатели, которые готовы уничтожить собственную Беларусь. Я на их экстремистских каналах не раз говорил, что Беларусь может быть либо диктатурой, либо никакой. Нравится им, не нравится – они как это услышат, так бедные, аж в кусты.  

Пётр Петровский: Беларусь может быть либо диктатурой, либо никакой-4

Григорий Азаренок:  
А я люблю повторять: демократия в аду, а на небе Царство. Это святой праведный Иоанн Кронштадтский.  

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Петр Петровский # Иоанн Кронштадтский # Фотофакт

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