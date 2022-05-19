Воскресенский: фамилии этих политических маргиналов уже никто не помнит

Григорий Азаренок, СТВ: Юрий, я вот у вас хотел узнать ваше мнение по поводу такого удивительного феномена. Начали они с того, что хотели типа честных выборов и супраць насилия. Ладно. Это объяснимо. Дальше они начали требовать закрыть чемпионат мира в Беларуси, они начали требовать вывести отсюда все компании, они начали требовать санкций. Это уже трудно объяснимо, но тем не менее в какую-то логику противостояния все-таки укладывается. Потом они начали желать поражения нашему союзнику, встали полностью на сторону нацистского режима. Но понятно, кто им деньги платит. Но уже они желают начать войну против своей страны, которая никому не угрожает. Как до такого либерализма дойти можно? Это же уже какая-то фатальная деградация.

В Беларуси лучшая реакция – абсолютное игнорирование

Юрий Воскресенский, политолог:

Что тут можно прокомментировать? Эти люди со светлыми лицами, с добрыми намерениями, с очень, наверное, врожденной аккуратностью, с которой снимали ботинки, прежде чем встать на скамеечки, фактически выродились в современных варваров. Они несут разруху, они несут зло, они не несут никаких идей, никаких концепций, никаких предложений. И то, что они, за исключением каких-то небольших маргиналов, не получают внутри Беларуси никакой поддержки, это самая лучшая оценка их деятельности. С моей точки зрения, история их давно уже списала. Но так как определенные, значит, расходы и финансовые неудобства заокеанским и польско-литовским кураторам они создают, конечно, их хочется закинуть в печку какой-то междоусобицы, потому что они их уже финансово применяют. Именно поэтому связана с этим публикация сюжета [организации, признанной экстремистской на территории Республики Беларусь – прим. ред.], это своего рода, знаете, зондаж, зондирование, пробный камень – как его воспримут в Беларуси?

В Беларуси лучшая, так сказать, реакция – абсолютное игнорирование. Я имею в виду в плане вступать в прямой бой с этими маргиналами политическими, называть их фамилии (кстати, о которых уже никто не помнит). Я два месяца ездил по Беларуси, фамилий уже никто не помнит. И я даже уже не буду называть, в том числе потому что часть забыл. Но второй, безусловно, ответ обеспечивает высшее политическое военное руководство Беларуси во главе с Президентом Лукашенко, который сегодня на радость всем нам озвучил, что над Беларусью создан еще более мощный зонтик из вот этого комплекса С-400 плюс «Искандер».

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