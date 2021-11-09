Лукашенко: мы не стреляем поверх голов, как делают они. Наши вертолеты над беженцами не летают

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я боюсь, чтобы это противостояние на границе из-за мигрантов не привело к какой-то острой фазе. Это же почва для провокаций. Любую провокацию можно совершить. Я уже своих военных предупреждаю: аккуратно, ребята, смотрите.

Мы не стреляем поверх голов, как делают они. Наши вертолеты над ними не летают. Что такое на высоте 20-30 метров пролетел вертолет – там сдувает этих детей, людей. Их запугивают просто. Вот их лицо. Они всегда были такие. Мы войны начинали? Поэтому то, что есть, это еще мелочь по сравнению с тем, что творили в 1941 году против нас, развязав Первую и Вторую мировые войны. Это же их лицо. Что мы положили 50 миллионов человек только здесь на фронтах, плюс еще столько Китай и Япония воевали. Там же тоже погибли под 50 миллионов, как Си Цзиньпин недавно рассказывал мне. Подумаешь, погибли 100 миллионов – ничего страшного. Вот их лицо. Внутри Польши, Литвы. Возьмите и Германию сегодня – так называемый транзит власти. Возьмите Великобританию, во Франции великих лидеров. У них же проблем выше крыши. Мы рядом с ними не стояли. Народы недовольны. А как это микшировать и нивелировать? Надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем…