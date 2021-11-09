«Вот смотрите, это солдаты напротив детей стоят». Что говорят беженцы на границе с Польшей?
Новости Беларуси. Польские солдаты переходят к радикальным действиям. Военные сопредельного государства открыли огонь по мигрантам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выстрелы с польской стороны звучали и накануне, 8 ноября. Мигранты не сдаются, уверяя, что не уйдут с границы. Хотя очевидно, что в Европе их не ждут.
На месте событий работает съемочная группа СТВ. Григорий Азаренок с подробностями.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Мы находимся на белорусско-польской границе, в том самом лагере беженцев. Надеюсь, сигнал не пропадет, потому что паны явно применяют какие-то средства подавления. Ну а если говорить о том, что мы здесь видим, то лучше всего подойдет фраза «гуманитарная катастрофа». У людей нет еды, нет воды. Они страдают, а в ответ видят только вот эту колючую проволоку и польских военных и полицейских. Мы встретили здесь нашего хорошего друга – журналиста RT Константина Придыбайло.
Придыбайло рассказал о ночи в лагере беженцев: лежит ребенок, а возле него черный рюкзак, но он белый. Потому что выпал иней. Подробности здесь.
Григорий Азаренок:
И вот видя все это, особенно мерзко читать комментарии наших змагарышей. Вот что они пишут: «Неужели у поляков нет диверсионных групп? Проникли бы на ту сторону, да и подожгли бы несколько палаток – все сошло бы за несчастный случай. Там же безмозглое стадо» – это они так пишут. «Стреляйте, братья поляки, работайте на поражение. Может, будут утюжить уже этих нерусей, невзирая на возраст?» Напомню, что сегодня Международный день борьбы с фашизмом и нацизмом. Вот так наши змагары отмечают этот день.
Во время прямого эфира с белорусско-польской границы к Азаренку подошел мальчик. И что он сказал, читайте здесь.
Я просто могу говорить: пожалуйста, помогите нам, дайте пройти, мы хотим туда, к вам. В Германию, в Англию, в Швейцарию и остальные страны. Пожалуйста, помогите нам приехать к вам. Дайте нам пройти. А вот смотрите, это солдаты напротив детей стоят. Они боятся. А что они завтра или через десять лет, вот это что получится?
«Против кого они воюют? Они улыбаются, им весело, им хорошо». Что Азарtнку на границе рассказала спецкор «СБ. Беларусь сегодня»?
Григорий Азаренок:
Люди просят воды, еды, любой помощи, потому что находиться им здесь довольно тяжело, поляки не дают им никакого шанса на какое-либо будущее, они настроены очень серьезно. Они, как говорят, готовы здесь оставаться до последнего. Они очень хотят туда, куда их позвали – в Германию. Польша их сама не интересует. Мы видим, здесь голодные маленькие дети, они пережили тяжелую ночь. Еще неизвестно, сколько таких ночей им придется пережить. Вот такая обстановка сейчас на самой границе с так называемой демократией.