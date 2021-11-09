«Вот смотрите, это солдаты напротив детей стоят». Что говорят беженцы на границе с Польшей?

Новости Беларуси. Польские солдаты переходят к радикальным действиям. Военные сопредельного государства открыли огонь по мигрантам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выстрелы с польской стороны звучали и накануне, 8 ноября. Мигранты не сдаются, уверяя, что не уйдут с границы. Хотя очевидно, что в Европе их не ждут. На месте событий работает съемочная группа СТВ. Григорий Азаренок с подробностями.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Мы находимся на белорусско-польской границе, в том самом лагере беженцев. Надеюсь, сигнал не пропадет, потому что паны явно применяют какие-то средства подавления. Ну а если говорить о том, что мы здесь видим, то лучше всего подойдет фраза «гуманитарная катастрофа». У людей нет еды, нет воды. Они страдают, а в ответ видят только вот эту колючую проволоку и польских военных и полицейских. Мы встретили здесь нашего хорошего друга – журналиста RT Константина Придыбайло. Придыбайло рассказал о ночи в лагере беженцев: лежит ребенок, а возле него черный рюкзак, но он белый. Потому что выпал иней. Подробности здесь.

Григорий Азаренок:

И вот видя все это, особенно мерзко читать комментарии наших змагарышей. Вот что они пишут: «Неужели у поляков нет диверсионных групп? Проникли бы на ту сторону, да и подожгли бы несколько палаток – все сошло бы за несчастный случай. Там же безмозглое стадо» – это они так пишут. «Стреляйте, братья поляки, работайте на поражение. Может, будут утюжить уже этих нерусей, невзирая на возраст?» Напомню, что сегодня Международный день борьбы с фашизмом и нацизмом. Вот так наши змагары отмечают этот день. Во время прямого эфира с белорусско-польской границы к Азаренку подошел мальчик. И что он сказал, читайте здесь.

Я просто могу говорить: пожалуйста, помогите нам, дайте пройти, мы хотим туда, к вам. В Германию, в Англию, в Швейцарию и остальные страны. Пожалуйста, помогите нам приехать к вам. Дайте нам пройти. А вот смотрите, это солдаты напротив детей стоят. Они боятся. А что они завтра или через десять лет, вот это что получится? «Против кого они воюют? Они улыбаются, им весело, им хорошо». Что Азарtнку на границе рассказала спецкор «СБ. Беларусь сегодня»?