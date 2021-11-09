Лукашенко: ни один самолёт Belavia сюда мигрантов не привёз, они на своих Boeing летают
Новости Беларуси. О том, как в Евросоюзе организована мафиозная структура по транзиту мигрантов Александр Лукашенко 9 ноября рассказал в большом интервью российскому изданию. Острые вопросы с нашим Президентом обсудил военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко объяснил нападки на Беларусь желанием отвлечь внимание от своих собственных проблем. При этом опасения у белорусского лидера вызывают не околополитические игры западных чиновников, а вероятность реальных провокаций на наших рубежах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самолетам компании Belavia запретили даже над территорией Европы летать. Хорошо. Мы летаем в России, в Китай, на этот же Восток. Хотя ни один самолет Belavia сюда мигрантов не привез. Они на своих самолетах, на Boeing летают. И потом, вы ввели против меня (против белорусов) санкции, вы пошли на гибридную войну против Беларуси. Возьмите СМИ, экономика, политика, уже до военной безопасности добрались. Гибридная война, а вы хотите, чтобы я вас защищал, в том числе от мигрантов? Игорь, ответь как человек на этот вопрос. Что я, нелогично рассуждаю? Вы это устроили – получите. И главное, мы же с ними недавно заключили договор о реадмиссии. По этому договору они должны были построить у нас места пребывания людей, которых мы по этой реадмиссии заберем. И введя против нас санкции, они все это бросили. И не финансируют, и не строят эти так называемые лагеря.
Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона»:
На вас еще возложили дополнительные расходы.
Александр Лукашенко:
Так я и не буду это делать. Они нарушили, они вышли из этого договора. Взятки гладки, как в народе говорят, я к этому не имею никакого отношения. Бегут? Пусть бегут. Я что их себе верну и анклавы здесь создам? Мне и так проблем хватает.
Игорь Коротченко:
Тем более, я так понимаю, они не хотят в Беларуси оставаться. Они хотят туда.
Александр Лукашенко:
Нет абсолютно.
Читайте также:
Лукашенко: «В современном мире браться за оружие – это смерти подобно, это самоубийство»
Главред российского журнала взял интервью у Лукашенко: «Всё, что он сказал, крайне актуально для наших читателей»
Лукашенко о ситуации на Ближнем Востоке: «Люди обречены не на выживание, а на дикое, жуткое существование»