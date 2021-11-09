Лукашенко: ни один самолёт Belavia сюда мигрантов не привёз, они на своих Boeing летают

Новости Беларуси. О том, как в Евросоюзе организована мафиозная структура по транзиту мигрантов Александр Лукашенко 9 ноября рассказал в большом интервью российскому изданию. Острые вопросы с нашим Президентом обсудил военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко объяснил нападки на Беларусь желанием отвлечь внимание от своих собственных проблем. При этом опасения у белорусского лидера вызывают не околополитические игры западных чиновников, а вероятность реальных провокаций на наших рубежах.